НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Шиє речі, щоб допомогти ЗСУ. Волонтерка з Херсона робить ковдри та м’які ноші для військових
ВОЛОНТЕРИБлагодійністьЗСУРегіони

Шиє речі, щоб допомогти ЗСУ. Волонтерка з Херсона робить ковдри та м’які ноші для військових

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Херсонська волонтерка Анна Петросян допомагає ЗСУ. Вона виготовляє ковдри для військових, бафи та м’які ноші. Робить це за запитами, із якими до неї звертаються українські воїни.

Анна Петросян шиє речі, які потрібні українським захисникам та іграшки, щоб зібрати кошти для допомоги ЗСУ. Волонтерка розповіла, що до повномасштабного вторгнення в неї було ательє з ремонту одягу, під час окупації працювати припинила.

"Коли вже звільнили Херсон, то тут з радістю побігла на роботу, зустрічали хлопців. Коли зайшли наші хлопці, то це була така ейфорія, це була радість, що для нас це вже була перемога. Я роздала їм свої номери телефону, щоб вони приходили та казала, що приходьте, буду вам рекомендувати одяг, допоможу, чим зможу. Ось тактичне спорядження — все це я могла робити", — говорить Анна Петросян.

Шиє речі, щоб допомогти ЗСУ. Волонтерка з Херсона робить ковдри та м’які ноші для військових
Майстерня волонтерки Анни Петросян, Херсон, 20 березня 2024 року. Суспільне Херсон

Волонтерка каже, що військові прийняли її пропозицію.

"Наразі, коли вони повертаються з лівого берега, приїздять до нас покупатися, попрати речі. І це для нас радісна подія. Чоловік теж ремонтує техніку і коли в них щось те, що він може, теж привозять. За ковдрами звернувся боєць з 79-ї бригади. Він приніс фліс і каже: "Зроби мені таку ковдру, щоб вона була маскувальна, щоб це був мультикам, і щоб вона була водонепроникна", — говорить вона.

Шиє речі, щоб допомогти ЗСУ. Волонтерка з Херсона робить ковдри та м’які ноші для військових
Наталя Федичева шиє речі для українських військових, 20 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

З вибором тканини та розробкою дизайну допомогла подруга-кравчиня Наталя Федичева, каже Анна.

"Верх ми взяли мембрана — це тканина, яка не пропускає вологу, не пропускає повітря, відповідно, не намокає і тримає тепло. Прослойка утеплююча — це сінтекс, сучасний матеріал, який тонкий, дуже легкий, що дуже важливо. І витримує температуру до -5. Найважливіша частина — це плащівка фольга. У неї є таке покриття, яке відбиває тепло всередину, і оскільки ця плащівка не пропускає тепло", — розповіла Наталя.

Вага такої ковдри 700 грамів. Вона компактна, завдяки петличкам її можна розтягнути як тент. Крім того, завдяки особливостям матеріалу, військового неможливо побачити за допомогою тепловізора. На створення ковдр, говорить Анна, витрачає власні кошти. Частину грошей планує збирати від продажу іграшкових котиків, створених власноруч.

"Ми всі любимо наших військових. Ось котик ЗСУ, мені захотілося саме його зробити. Не знайшла подібної іграшки. Все доводилося самій придумувати. Зшити його одяг, відтінки це, звичайно, мені не складно, тому що ремонтувала одяг, тримала його в руках, знаю з яких він тканин, як він виглядає, бронежилети, каски. А от вже створити мордочку, то це звичайно треба зробити, щоб якийсь характер був та погляд", — каже Анна Петросян.

Шиє речі, щоб допомогти ЗСУ. Волонтерка з Херсона робить ковдри та м’які ноші для військових
Котик "Лютий", якого пошила волонтерка, 20 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Перший рудий котик отримав позивний "Малюк" на честь морських дронів, які нищать російські кораблі, розповідає Анна.

"Це котик військовий, він повинен допомагати військовим. Це так було задумано. І ми придбали матеріали для м'яких нош. Котика "Лютого" ми хочемо, мій син розповідав про військового з 72-ї бригади Чорних Запорожців, про Олексія Сінчу, який загинув героїчно, і в нього залишилась дружина, в неї двоє дітей. Ми вирішили просто з сином подарувати цього котика. Я ще буду шити, ми придбали матеріали та будемо ще шити котиків. Щоб він залишався в родинах як символ любові українського народу до наших військових", — говорить волонтерка.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Театр, кава з актором, акція, волонтери, авто для ЗСУ
Кава з актором: у житомирському театрі розпочали черговий благодійний збір грошей для ЗСУ
11-річний волонтер з Умані Ілля Ревуцький
Допомагає переганяти автомобілі для військових з-за кордону: історія 11-річного волонтера з Черкащини
Сергій Притула в місті Кропивницький у 2024 році
"Українці за два роки зібрали 6,6 мільярда". Сергій Притула звітував у Кропивницькому
Волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач
"Народні дрони": волонтерка з Ужгорода Лариса Ковач купила і відправила на фронт 74 дрони
На початок