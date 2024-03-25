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У Лебединській громаді працює "Мобільна лікарня"
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У Лебединській громаді працює "Мобільна лікарня"

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Мобільна лікарня у Лебедині
Мобільна лікарня. Фото: Лебединська лікарня

На Лебединщині у Сумській області почала роботу "Мобільна лікарня".

Повідомили про це на сторінці Лебединської лікарні у Facebook.

У дописі зазначили, що за запитом конкретного кабінету невідкладної допомоги формують перелік лікарів, які їхатимуть на огляди. Зазвичай, пацієнтів обслуговують сімейний лікар, гінеколог, невропатолог, хірург, офтальмолог, УЗД-фахівець, медичні сестри та лаборант.

У Лебединській громаді працює "Мобільна лікарня"
Мобільна лікарня. Фото: Лебединська лікарня
"За цей час медичні послуги отримало близько 200 пацієнтів. Це дуже зручно для жителів сіл, особливо, враховуючи той факт, що переважна більшість — це пацієнти похилого віку", — зазначила заступниця медичного директора з амбулаторно-медичної допомоги громади Світлана Ярошенко.

Наразі проєкт працює у тестовому режимі, його організатори — благодійний фонд Fortitude UA.

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