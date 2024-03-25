У Рівному волонтери фотографують тварин, щоб зібрати гроші на дрони

У Рівному волонтери за допомогою фото тварин, які нині живуть у парку історичної реконструкції Городище Оствиця, хочуть зібрати гроші на дрони військовим. Така ідея з'явилася через те, що світлини з тваринами, які вони публікують у соціальних мережах, набирають багато вподобайок та коментарів.

Про це Суспільному розповів один з організаторів збору, керівник клубу історичної реконструкції Юрій Ойцюсь.

З його слів, організатори хочуть сфотографувати звірів та опублікувати зображення у соцмережі. Потому планують, що користувачі, які переглядатимуть фото, будуть донатити на потреби ЗСУ.

Акція зі збору грошей на дрони. Фото: Суспільне Рівне

Юрій Ойцюсь зазначив, що організували таку акцію разом з громадською ініціативою "Рівненський дрон":

"Я подумав, чому б не почати збирати за допомогою жителів "Оствиці" на дрони. Є "Рівненські дрони", які постійно потребують фінансів і потрібні дрони хороші. Жителі Оствиці будуть допомагати, багато є переглядів і в овечок, і в нутрій. Звірята допоможуть нищити московитів".

Акція зі збору грошей на дрони. Фото: Суспільне Рівне

Один з представників громадської ініціативи Андрій Токарський розповів, що безпілотні літальні апарати, які придбають за зібрані гроші, планують передавати бійцям, які воюють на Херсонському та Донецькому напрямках.

"Зараз ми ведемо співпрацю, де є наші військові з Рівненщини, і намагаємося допомагати їм дронами й організовувати збори коштів для того, щоб закуповувати запчастини і збирати дрони", — додав Андрій Токарський.

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