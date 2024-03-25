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Уночі 31 березня Україна перейде на літній час
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Уночі 31 березня Україна перейде на літній час

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В Україні в ніч із суботи, 30 березня, на неділю, 31 березня, переведуть годинники на літній час — на одну годину вперед. Це роблять двічі на рік з метою економії електрики.

Це передбачає постанова Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Україна переводить годинники двічі на рік: в останню неділю березня — на літній час, а кожної останньої неділі жовтня — на зимовий. Мета цього — економити електроенергію та обігрів приміщень та збільшувати світловий день.

О третій ночі 31 березня, в суботу, годинники переведуть на годину вперед, а доба 31 числа, відповідно, буде на годину коротшою.

Смартфони та інші гаджети щосезону переходять на новий час автоматично, а от кнопкові телефони, будильники й механічні годинники потрібно перевести вручну.

Якщо ви подорожуєте "Укрзалізницею", то час відправлення та прибуття поїздів у квитках у дні пишуть уже з урахуванням переведення часу. Держпідприємство регулярно заявляє, що внесло й узгодило заздалегідь усі зміни.

Переведення годинників в Україні

Стрілки годинника восени та навесні українці переводять вже понад 40 років, відколи у 1981 році Радянський Союз вирішив запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише в 1996 році. Переведення завжди припадають на вихідні, щоб дати організму мінімально адаптуватися.

3 березня 2021 року Верховна рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 4201 "Про обчислення часу в Україні". Він передбачає відмову від сезонного переведення годинників. Однак депутатам так і не вдалося ухвалити законопроєкт у другому читанні.

Вплив переведення часу на організм людини

Є дослідження про те, що переведення годинників шкідливо впливають на людей: може виникнути недосипання, зростає кількість депресій та серцево-судинних захворювань.

Коли переводять час, відбувається частковий десинхроноз між внутрішнім годинником людини та кількістю світла, яке надходить ззовні. Десинхроноз може спричиняти недосипання, дезорієнтацію у просторі і часі, а також втрату пам’яті.

Під час переведення на літній час частота інфарктів міокарда зростає. Кількість інсультів у перші кілька днів після переведення годинника збільшується на 8% як восени, так і навесні.

Також під час переходу на літній час на 6% зростає кількість ДТП у США.

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