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Економічне бронювання може стати джерелом 200 млрд грн для бюджету країни
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Економічне бронювання може стати джерелом 200 млрд грн для бюджету країни

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Законопроєкт про економічне бронювання співробітників бізнесу може принести в бюджет України, зокрема й на фінансування Збройних сил, близько 200 мільярдів гривень на рік.

Про це, як пише FinClub, 25 березня заявив очільник Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха під час конгресу "Реформа системи публічних фінансів — шлях до Відновлення України".

"Зараз діяльність комітету фокусується на забезпеченні потреб фінансування бюджету через різні інструменти. Першим є пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків. І тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів, на пошук нових інструментів, нових шляхів. Серед іншого, ми не відкидаємо питання економічного бронювання, яке, за нашими розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік", — сказав Наталуха.

Голова Advanter Group Андрій Длігач презентував підсумки опитування представників бізнесу. За дослідженням, приблизно дві третини респондентів підтримали економічне бронювання працівників із зарплатами від 30 тисяч грн. Інші 35% назвали ідею неприпустимою, бо в такому разі "війна — для бідних".

"Більшість вважають, що економічне бронювання є раціональним правильним кроком, який дозволить детенізувати зарплати і збільшить надходження до бюджету", — прокоментував Длігач.

Детальніше про те, яким може бути законопроєкт про бронювання від мобілізації та які переваги та чого не варто впроваджувати, Дмитро Наталуха й Андрій Длігач розповіли в коментарях Суспільному.

У січні ЗМІ повідомляли, що в Україні можуть змінитися правила бронювання військовозобовʼязаних, зокрема критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів. Джерела Суспільного повідомили, що така ідея дійсно обговорюється. Водночас наразі офіційно її не виносили на обговорення ані комітету з нацбезпеки, ані владної фракції.

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