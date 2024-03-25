Дев'ять громад Чернівецької області уклали договори на безплатний проїзд своїх пільговиків у громадському транспорті Чернівців. Водночас у кожній громаді умови проїзду різні, зокрема, щодо категорії пільговиків та кількості поїздок.

Про це повідомили на сайті компанії "Айкю Директ Україна", яка забезпечує безготівковий проїзд у Чернівцях.

Які громади уклали угоду

В області дев'ять громад відшкодовують проїзд своїх пільговиків у комунальних автобусах та тролейбусах Чернівців. Коли валідатори встановлять приватні перевізники, пільговики зможуть безплатно їздити й на автобусних маршрутах.

Договори про компенсацію уклали: Чагорська, Глибоцька, Неполоковецька, Волоківська, Вашківецька, Великокучурівська, Кіцманська, Вижницька та Мамаївська громади.

Які умови

Кожна громада самостійно визначає кількість поїздок, пільгові категорії пасажирів та яким саме транспортом вони можуть безплатно їздити: усім громадським чи лише автобусами або тролейбусами.

Так, Глибоцька громада визначила, що компенсуватиме лише 10 поїздок своїх пільговиків на місяць або 120 поїздок на рік. Робитиме це тільки для проїзду у тролейбусах.

Скористатися безплатним проїздом можуть пенсіонери за віком, військові та ветерани війни, члени сімей загиблих чи зниклих безвісти військових, люди з інвалідністю, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники Революції Гідності, діти позбавлені батьківського піклування.

У Чагорській громаді обмежень щодо кількості та виду транспорту поїздок немає. Водночас компенсують за проїзд пенсіонерів та учасників бойових дій.

У Неполоковецькій громаді жителі мають 10 безплатних поїздок у тролейбусах на місяць або 120 поїздок на рік. Це право мають пенсіонери та люди з інвалідністю.

Таку ж кількість безплатних поїздок відшкодовують у Великокучурівській громаді. Це також стосується виключно поїздок у тролейбусах, але категорій пільговиків більше, зокрема: пенсіонери, учасники бойових дій та члени сімей загиблих чи зниклих безвісти військових, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, люди з інвалідністю, діти-сироти та з багатодітних сімей. Також ветерани пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту та спецзв'язку.

Кіцманська громада відшкодовуватиме 120 поїздок своїх пільговиків на рік. Робитиме на тролейбусних та автобусних маршрутах. Йдеться про пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю І та ІІ груп.

У Волоківській громаді жителі мають 10 безплатних поїздок на місяць в автобусах та тролейбусах. Це стосується пенсіонерів, військових, людей з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та ліквідаторів аварії.

Вижницька громада компенсує 10 поїздок у тролейбусах в місяць пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Вашківецька громада компенсує проїзд усіх пільговиків без обмежень.

Оформити транспортні картки пільговики можуть у місцевих радах або ЦНАПах.

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