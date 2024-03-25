Дев'ять громад Чернівецької області уклали договори на безплатний проїзд своїх пільговиків у громадському транспорті Чернівців. Водночас у кожній громаді умови проїзду різні, зокрема, щодо категорії пільговиків та кількості поїздок.
Про це повідомили на сайті компанії "Айкю Директ Україна", яка забезпечує безготівковий проїзд у Чернівцях.
Які громади уклали угоду
В області дев'ять громад відшкодовують проїзд своїх пільговиків у комунальних автобусах та тролейбусах Чернівців. Коли валідатори встановлять приватні перевізники, пільговики зможуть безплатно їздити й на автобусних маршрутах.
Договори про компенсацію уклали: Чагорська, Глибоцька, Неполоковецька, Волоківська, Вашківецька, Великокучурівська, Кіцманська, Вижницька та Мамаївська громади.
Які умови
Кожна громада самостійно визначає кількість поїздок, пільгові категорії пасажирів та яким саме транспортом вони можуть безплатно їздити: усім громадським чи лише автобусами або тролейбусами.
Так, Глибоцька громада визначила, що компенсуватиме лише 10 поїздок своїх пільговиків на місяць або 120 поїздок на рік. Робитиме це тільки для проїзду у тролейбусах.
Скористатися безплатним проїздом можуть пенсіонери за віком, військові та ветерани війни, члени сімей загиблих чи зниклих безвісти військових, люди з інвалідністю, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники Революції Гідності, діти позбавлені батьківського піклування.
У Чагорській громаді обмежень щодо кількості та виду транспорту поїздок немає. Водночас компенсують за проїзд пенсіонерів та учасників бойових дій.
У Неполоковецькій громаді жителі мають 10 безплатних поїздок у тролейбусах на місяць або 120 поїздок на рік. Це право мають пенсіонери та люди з інвалідністю.
Таку ж кількість безплатних поїздок відшкодовують у Великокучурівській громаді. Це також стосується виключно поїздок у тролейбусах, але категорій пільговиків більше, зокрема: пенсіонери, учасники бойових дій та члени сімей загиблих чи зниклих безвісти військових, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, люди з інвалідністю, діти-сироти та з багатодітних сімей. Також ветерани пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту та спецзв'язку.
Кіцманська громада відшкодовуватиме 120 поїздок своїх пільговиків на рік. Робитиме на тролейбусних та автобусних маршрутах. Йдеться про пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю І та ІІ груп.
У Волоківській громаді жителі мають 10 безплатних поїздок на місяць в автобусах та тролейбусах. Це стосується пенсіонерів, військових, людей з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та ліквідаторів аварії.
Вижницька громада компенсує 10 поїздок у тролейбусах в місяць пенсіонерам та людям з інвалідністю.
Вашківецька громада компенсує проїзд усіх пільговиків без обмежень.
Оформити транспортні картки пільговики можуть у місцевих радах або ЦНАПах.
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