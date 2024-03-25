Інтервальне голодування 8:16 може призводити до проблем із серцем — дослідження

Американської кардіологічна асоціація провела низку наукових сесій зі способу життя та кардіометаболічного здоров’я. За даними дослідження, що охопило понад 20 000 дорослих у США, люди, які практикують обмеження часу прийому їжі менше ніж 8 годин на день, мали підвищений ризик серцево-судинних проблем порівняно з тими, хто їв у більш тривалий час.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Асоціації.

Зазначається, що цей підхід до харчування, відомий як інтервальне голодування, набув широкого поширення як спосіб поліпшення здоров’я і зниження ваги.

Обмеження часу прийому їжі передбачає встановлення певного часового вікна для прийому їжі, часто в межах 4−12 годин на добу. Згідно з дослідженням, більшість тих, хто практикує цей метод, дотримуються графіка 16:8. Тобто споживаючи їжу протягом 8 годин і голодуючи в решту 16 годин. Минулі дослідження вже вказували на позитивний вплив цього методу на показники здоров’я, такі як артеріальний тиск і рівень холестерину.

У цьому дослідженні досліджувався потенційний довгостроковий вплив на здоров’я дотримання 8-годинного плану харчування з обмеженим часом. Дослідники переглянули інформацію про режими харчування учасників щорічного Національного дослідження здоров’я та харчування (NHANES) у 2003-2018 роках у порівнянні з даними про людей, які померли в США з 2003 по грудень 2019 року, отриманими від Національного центру контролю та профілактики захворювань.

Аналіз виявив:

Люди, які їли всю їжу менше ніж за 8 годин на день, мали на 91% вищий ризик смерті через серцево-судинні захворювання.

Підвищений ризик смерті від серцево-судинних захворювань також спостерігався у людей із захворюваннями серця або раком.

Серед людей із серцево-судинними захворюваннями тривалість прийому їжі не менше 8, але менше 10 годин на день також була пов’язана з 66% вищим ризиком смерті від серцевих захворювань або інсульту.

Обмеження за часом прийому їжі не зменшувало загального ризику смерті з будь-якої причини.

Тривалість прийому їжі понад 16 годин на день була пов’язана з меншим ризиком смертності від раку серед людей, хворих на рак.

"Ми були здивовані, виявивши, що люди, які дотримувалися 8-годинного графіка харчування з обмеженим часом, частіше помирали від серцево-судинних захворювань. Попри те, що цей тип дієти був популярний через його потенційні короткострокові переваги, наше дослідження чітко показує, що порівняно з типовим інтервалом часу прийому їжі 12-16 годин на день менша тривалість прийому їжі не пов’язана з довшим життям", — сказав старший автор дослідження, доктор філософії, професор і завідувач кафедри епідеміології та біостатистики в Школі медицини Шанхайського університету Цзяо Тун у Шанхаї Віктор Вензе Чжун.

Науковці закликають до обережності в застосуванні обмеження часу прийому їжі, особливо для тих, у кого є серйозні захворювання. Ці результати підкреслюють важливість індивідуалізованого підходу до дієтичних рекомендацій, з огляду на стан здоров’я людини та останні наукові дані. Вони також нагадують, що хоча є зв’язок між обмеженням часу приймання їжі та серцево-судинною смертю, це не означає, що обмеження часу приймання їжі є прямою причиною таких смертей.

Доктор Крістофер Д. Гарднер зі Стенфордського університету зазначив, що хоча обмеження за часом прийому їжі може мати свої переваги на короткій дистанції, необхідно враховувати та потенційні довгострокові ризики. Він також наголосив на важливості подальших досліджень для повного розуміння цієї проблеми.

Водночас наголошується, що саме дослідження та його висновки є попередніми, і для остаточної оцінки необхідна їхня публікація в рецензованому журналі. Американська кардіологічна асоціація дотримується суворих стандартів і не робить заяв про точність і надійність представлених даних.

Заяви та висновки досліджень, представлені на наукових зборах Американської кардіологічної асоціації, належать виключно авторам дослідження і не обов’язково відображають політику чи позицію Асоціації. Асоціація не робить заяв або гарантій щодо їх точності чи надійності. Тези, представлені на наукових зустрічах Асоціації, не рецензуються, а куруються незалежними експертними комісіями та розглядаються на основі потенціалу доповнення до різноманітності наукових проблем і поглядів, що обговорюються на зустрічі.