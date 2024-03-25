29 березня у Чернівцях завершують опалювальний сезон. Це пов'язано з тим, що впродовж трьох днів середньодобова температура перевищуватиме +8 градусів.
Рішення про це ухвалили на засіданні виконкому 26 березня.
Раніше у теплокомуненерго повідомляли, що через потепління з 23 березня вдень припинятимуть теплопостачання, а ввечері — відновлюватимуть.
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