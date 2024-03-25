НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
29 березня у Чернівцях завершують опалювальний сезон
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИРегіони

29 березня у Чернівцях завершують опалювальний сезон

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
опалювальний сезон чернівці
Завершення опалювального сезону у Чернівцях. Фото: Суспільне Рівне

29 березня у Чернівцях завершують опалювальний сезон. Це пов'язано з тим, що впродовж трьох днів середньодобова температура перевищуватиме +8 градусів.

Рішення про це ухвалили на засіданні виконкому 26 березня.

Раніше у теплокомуненерго повідомляли, що через потепління з 23 березня вдень припинятимуть теплопостачання, а ввечері — відновлюватимуть.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected].

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Прибирання сміття. Полтава. 2024
Стихійні сміттєзвалища у Полтаві: чи встигають комунальники вивозити непотріб
У Черкасах завершують опалювальний сезон: 1 квітня батареї стануть холодними
У Черкасах завершують опалювальний сезон: незабаром батареї стануть холодними — міський голова
У Києві достроково завершать опалювальний сезон: опалення почнуть вимикати з 28 березня
Київ завершить опалювальний сезон раніше через потепління
У Кременчуці визначили дату завершення опалювального сезону
У Кременчуці визначили дату завершення опалювального сезону: коли вимкнуть
На початок