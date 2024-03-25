У Луцьку вперше провели тестування іноземця — громадянина Туреччини, який подав документи для отримання постійного дозволу на проживання в Україні на підставі шлюбу.

Тест, окрім іноземця, проходила і його дружина Юлія. Жінка родом з села Навіз Луцького району.

Суспільному жінка розповіла: з майбутнім чоловіком Айденом познайомилася в інтернеті 7 років тому, через рік пара одружилася. Разом виховують двох доньок: старшій нині 5 років, меншій – 10 місяців.

На тестування сім’я спеціально приїхала зі Стамбула, де зараз проживає.

Волинянка Юлія та її чоловік, громадянин Туреччини Айден. Суспільне Луцьк

"Приїхали, щоб відповісти на запитання. Тому що подали документи для чоловіка на постійне проживання. Я звідси й чоловікові подобається Україна. Хвилювання немає, тому що 6 років разом проживаємо, один одного вже знаємо", — каже волинянка Юлія.

Волинянка Юлія. Суспільне Луцьк

Як проходить тестування

Кожному з пари ставлять по 45 запитань, усі відповіді фіксуються на камеру, говорить головна спеціалістка управління міграційної служби в області Лариса Угорова. З її слів, підготовка до тесту тривала три місяці, питання складали на основі документів, які подавало подружжя. Вони стосуються подробиць сімейного життя та відомостей один про одного.

"Готуємося, вивчаємо матеріали, спілкуємося з іноземцем, з його дружиною. Найбільше питань, щоб чоловік-іноземець був обізнаний у дружині. Наприклад, які в неї інтереси, хобі, хто вона за освітою, як проводять час разом", — розповідає головна спеціалістка Луцького відділу №2 Лариса Угорова.

Головна спеціалістка Луцького відділу №2 Управління Державної міграційної служби у Волинській області Лариса Угорова. Суспільне Луцьк

Для чого запровадили тести для іноземців

Якщо пара дає правильні відповіді на 90% запитань, тест вважається пройденим, а іноземець отримує посвідку на постійне проживання в Україні. Юлія та Айден тестування пройшли успішно. За словами головної спеціалістки Лариси Угорової, у Луцьку у черзі на тестування — ще дві пари.

Тестування запровадили у зв’язку з нещодавніми змінами у сфері міграції, аби водночас перевірити такі сім’ї й на фіктивні шлюби, розповіла Суспільному начальниця відділу по роботі з іноземцями Управління Державної міграційної служби у Волинській області Тетяна Ярмолюк.

З її слів, іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами України, можуть подавати документи для отримання постійного проживання в Україні у будь-якому відділі міграційної служби. Пара має бути одружена не менше двох років.

Начальниця відділу по роботі з іноземцями Управління Державної міграційної служюи у Волинській області Тетяна Ярмолюк. Суспільне Луцьк

"Дозвіл на постійне проживання є значущим для іноземних громадян. Отримавши його, вони користуються всіма правами, що й громадяни України, окрім голосування. У разі отримання такої посвідки в Україні іноземець не позбавляється свого громадянства", — каже Тетяна Ярмолюк.

Додає: від початку повномасштабного вторгнення кількість іноземців, які звертаються до міграційної служби України за дозволами на імміграцію, зменшилася.

Відділ по роботі з іноземцями Управління Державної міграційної служби у Волинській області. Суспільне Луцьк

Зараз на Волині на обліку перебуває 3797 іноземців. 3469 з них мають тимчасові посвідки, решта оформила документи на постійне проживання в Україні. Переважно це громадяни Білорусі, Молдови, Болгарії та східних країн.

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