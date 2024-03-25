У Луцьку вперше провели тестування іноземця — громадянина Туреччини, який подав документи для отримання постійного дозволу на проживання в Україні на підставі шлюбу.
Тест, окрім іноземця, проходила і його дружина Юлія. Жінка родом з села Навіз Луцького району.
Суспільному жінка розповіла: з майбутнім чоловіком Айденом познайомилася в інтернеті 7 років тому, через рік пара одружилася. Разом виховують двох доньок: старшій нині 5 років, меншій – 10 місяців.
На тестування сім’я спеціально приїхала зі Стамбула, де зараз проживає.
"Приїхали, щоб відповісти на запитання. Тому що подали документи для чоловіка на постійне проживання. Я звідси й чоловікові подобається Україна. Хвилювання немає, тому що 6 років разом проживаємо, один одного вже знаємо", — каже волинянка Юлія.
Як проходить тестування
Кожному з пари ставлять по 45 запитань, усі відповіді фіксуються на камеру, говорить головна спеціалістка управління міграційної служби в області Лариса Угорова. З її слів, підготовка до тесту тривала три місяці, питання складали на основі документів, які подавало подружжя. Вони стосуються подробиць сімейного життя та відомостей один про одного.
"Готуємося, вивчаємо матеріали, спілкуємося з іноземцем, з його дружиною. Найбільше питань, щоб чоловік-іноземець був обізнаний у дружині. Наприклад, які в неї інтереси, хобі, хто вона за освітою, як проводять час разом", — розповідає головна спеціалістка Луцького відділу №2 Лариса Угорова.
Для чого запровадили тести для іноземців
Якщо пара дає правильні відповіді на 90% запитань, тест вважається пройденим, а іноземець отримує посвідку на постійне проживання в Україні. Юлія та Айден тестування пройшли успішно. За словами головної спеціалістки Лариси Угорової, у Луцьку у черзі на тестування — ще дві пари.
Тестування запровадили у зв’язку з нещодавніми змінами у сфері міграції, аби водночас перевірити такі сім’ї й на фіктивні шлюби, розповіла Суспільному начальниця відділу по роботі з іноземцями Управління Державної міграційної служби у Волинській області Тетяна Ярмолюк.
З її слів, іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами України, можуть подавати документи для отримання постійного проживання в Україні у будь-якому відділі міграційної служби. Пара має бути одружена не менше двох років.
"Дозвіл на постійне проживання є значущим для іноземних громадян. Отримавши його, вони користуються всіма правами, що й громадяни України, окрім голосування. У разі отримання такої посвідки в Україні іноземець не позбавляється свого громадянства", — каже Тетяна Ярмолюк.
Додає: від початку повномасштабного вторгнення кількість іноземців, які звертаються до міграційної служби України за дозволами на імміграцію, зменшилася.
Зараз на Волині на обліку перебуває 3797 іноземців. 3469 з них мають тимчасові посвідки, решта оформила документи на постійне проживання в Україні. Переважно це громадяни Білорусі, Молдови, Болгарії та східних країн.
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