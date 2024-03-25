Червоний Хрест на Рівненщині: які напрями роботи діють в області

У квітні на Рівненщині стартує місячник Червоного Хреста. Його організовують щороку для збору допомоги малозахищеним категоріям населення.

Про заплановані в рамках місячника заходи в етері Українське радіо Рівне 25 березня розповіла голова обласної організації Червоного хреста України Марія Бєлікова.

Місяць Червоного Хреста

"Місяць Червоного Хреста — це щорічний захід, спрямований на організацію допомоги найменш захищеним верствам населення. У нас є 17 місцевих організацій і вони планують свою роботу окремо. Але, в цілому, наш місяць Червоного Хреста буде проходити під слоганом, як і торік — "Ми поруч". І паралельно будемо говорити про те, що ми сильні, тому що об'єднані", — зазначила Марія Бєлікова.

З її слів, найбільша акція в рамках місячника Червоного Хреста — "Великодній кошик":

"Ми надіємось, що вона спрацює на додатковий збір гуманітарної допомоги для підтримки тих людей, які на сьогодні потребують такої допомоги".

Марія Бєлікова також пояснила, що в організації Червоного Хреста є понад десять напрямів діяльності. І розказала про основні з них.

Надання гуманітарної допомоги

Голова Червоного Хреста на Рівненщині зауважила, що першочергово допомогу надавали переселенцям, які переїжджали зі сходу України:

"Це перша, друга категорія з групою інвалідності, багатодітні родини. 208 тисяч осіб отримали допомогу на 49 мільйонів. Ми включаємо сюди іще побутову техніку, яку закупляли на шелтер в місця компактного проживання. Надали допомогу генераторами різної потужності у лікувальні, освітянські заклади, в місця критичної інфраструктури".

Які соціальні послуги надає Червоний Хрест

Це програма догляду вдома, яка не перетинається із діяльністю територіальних центрів у громадах, зазначила Марія Бєлікова.

"Люди самотньо проживають з якихось причин. Є на сьогодні багато людей літнього віку, в яких діти виїхали за кордон чи пішли в ЗСУ. Ми цих людей взяли на обслуговування. В нас є соціальні помічники — 74 людини, які у 82 населених пунктах надають таку соціальну послугу. Супровід цих людей полягає у тому, щоб принести продукти, приготувати — залежить від категорії людей".

Реабілітація

Зі слів голови обласного Червоного Хреста, цей напрям тільки починають розвивати:

"Буде працювати фізичний терапевт із асистентом. Будуть виїжджати до людей, ми будемо працювати зараз з людьми після інсульту, інфаркту і виконувати призначення щоби людина швидше адаптувалася і вела нормальний спосіб життя".

Загін швидкого реагування

Загін швидкого реагування, зі слів Марії Бєлікової, діє упродовж десяти років.

"Коли були сильні зниження температури до 15° морозу — наші загонівці чергували цілодобово у співпраці з поліцією. Знаходили когось з переохолодженням і треба було їх забрати, завести в лікарню. Швидка допомога цим не займається, тому що у неї більш важлива робота. Загін швидкого реагування в цьому напрямку працював першочергово. Зараз під час війни загін працює у тісній співпраці з ДСНС. Загін налічує до 20 навчених людей, але вони чергують у міру можливості. Люди не є сталими працівниками — це волонтери".

Відновлення родинних зв'язків

"У час війни служба возз'єднання родинних зв'язків стала дуже допоміжною ланкою у возз'єднанні родин. Зараз переважно люди звертаються, щоби розшукати чи загиблих, чи полонених, чи безвісти зниклих. У нас є лише інструктор, який приймає заяву. І ми передаємо всі персональні дані на національний комітет. Тоді вже розшукова служба працює, інформацію надають лише членам родини, які подали заяву", — зазначила голова обласної організації Червоного Хреста.

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