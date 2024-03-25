НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Полтаві відкрили центр відділення раннього втручання
ІНВАЛІДНІСТЬДІТИЗДОРОВ’ЯРеабілітаціяРегіони

У Полтаві відкрили центр відділення раннього втручання

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Телефон і адреса відділення раннього втручання
Послуги відділення раннього втручання будуть безкоштовні. Полтавська міська рада

27 березня на базі Полтавського міського центру реабілітації для осіб з інвалідністю відкрили центр раннього втручання. Це зробили за підтримки міжнародної організації ЮНІСЕФ.

Про це стало відомо з офіційного сайту Полтавської міськради.

Ця безкоштовна послуга стосується сімей, які виховують малюків із порушенням розвитку. Раннє втручання включає також ранню інклюзію та сприяння адаптації дитини до дитячого садочку.

Контакти центру відділення раннього втручання
Відділення раннього втручання: як записатись. Полтавська міська рада

У відділенні працюватимуть п’ять фахівців: учитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, фахівець із фізичної реабілітації й адміністратор, раніше розповідала Суспільному начальниця управління соціального розвитку Наталія Бондаренко. За її словами, необхідне фінансування на рік складає 1 мільйон 274 тисячі гривень.

Як записатись до відділення раннього втручання

  • Адреса відділення: вулиця Івана Мазепи, 27-а,
  • телефон для запису 0504033447

Ініціювали створення такого центру 24 січня на засіданні комісії з питань культури, освіти і соцзахисту у Полтавській міській раді. Тоді презентували проєкт, який був схвалений депутатами.

Послуга раннього втручання ― це пілотний проєкт, раніше його запровадили, зокрема, у Закарпатській, Львівській, Вінницькій та Одеській областях.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Площа Ринок у Львові
Перевірка закладів на доступність: які порушення зафіксували у Львові
ЦНАПи Київщини отримали планшети від Франції для обслуговування людей з інвалідністю
Інклюзивність адмінпослуг: ЦНАПи Київщини отримали планшети для обслуговування людей з інвалідністю
груповий будиночок для дітей з інвалідністю
У Києві будують груповий будиночок для дітей з інвалідністю: в чому унікальність проєкту
Допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН: кому виплачують на Київщині
Мешканцям Київщини виплачують грошову допомогу від ООН. Хто може отримати
На початок