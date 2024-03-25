У Полтаві відкрили центр відділення раннього втручання

27 березня на базі Полтавського міського центру реабілітації для осіб з інвалідністю відкрили центр раннього втручання. Це зробили за підтримки міжнародної організації ЮНІСЕФ.
Про це стало відомо з офіційного сайту Полтавської міськради.
Ця безкоштовна послуга стосується сімей, які виховують малюків із порушенням розвитку. Раннє втручання включає також ранню інклюзію та сприяння адаптації дитини до дитячого садочку.
У відділенні працюватимуть п’ять фахівців: учитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, фахівець із фізичної реабілітації й адміністратор, раніше розповідала Суспільному начальниця управління соціального розвитку Наталія Бондаренко. За її словами, необхідне фінансування на рік складає 1 мільйон 274 тисячі гривень.
Як записатись до відділення раннього втручання
- Адреса відділення: вулиця Івана Мазепи, 27-а,
- телефон для запису 0504033447
Ініціювали створення такого центру 24 січня на засіданні комісії з питань культури, освіти і соцзахисту у Полтавській міській раді. Тоді презентували проєкт, який був схвалений депутатами.
Послуга раннього втручання ― це пілотний проєкт, раніше його запровадили, зокрема, у Закарпатській, Львівській, Вінницькій та Одеській областях.
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