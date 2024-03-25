У Полтаві відкрили центр відділення раннього втручання

27 березня на базі Полтавського міського центру реабілітації для осіб з інвалідністю відкрили центр раннього втручання. Це зробили за підтримки міжнародної організації ЮНІСЕФ.

Про це стало відомо з офіційного сайту Полтавської міськради.

Ця безкоштовна послуга стосується сімей, які виховують малюків із порушенням розвитку. Раннє втручання включає також ранню інклюзію та сприяння адаптації дитини до дитячого садочку.

Відділення раннього втручання: як записатись. Полтавська міська рада

У відділенні працюватимуть п’ять фахівців: учитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, фахівець із фізичної реабілітації й адміністратор, раніше розповідала Суспільному начальниця управління соціального розвитку Наталія Бондаренко. За її словами, необхідне фінансування на рік складає 1 мільйон 274 тисячі гривень.

Як записатись до відділення раннього втручання

Адреса відділення: вулиця Івана Мазепи, 27-а,

телефон для запису 0504033447

Ініціювали створення такого центру 24 січня на засіданні комісії з питань культури, освіти і соцзахисту у Полтавській міській раді. Тоді презентували проєкт, який був схвалений депутатами.

Послуга раннього втручання ― це пілотний проєкт, раніше його запровадили, зокрема, у Закарпатській, Львівській, Вінницькій та Одеській областях.

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