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Україна засудила ексдепутата кримського парламенту до 14 років ув'язнення за держзраду
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Україна засудила ексдепутата кримського парламенту до 14 років ув'язнення за держзраду

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Колишній депутат Верховної Ради АРК шостого скликання Олександр Баталін
Колишній депутат Верховної Ради АРК шостого скликання Олександр Баталін. Фото: Окупаційна Рада міністрів Республіки Крим

Український суд засудив до 14 років ув'язнення ексдепутата Верховної Ради АРК шостого скликання за вчинення державної зради. У березні 2014 року він проголосував за незаконне рішення про прийняття постанови "Про декларацію про незалежність АР Крим та м. Севастополя", яка у майбутньому передбачала "входження Криму до складу РФ".

Про це повідомила прокуратура автономії 25 березня.

Засуджений також у липні 2014 року проголосував на засіданні окупаційного кримського парламенту за закон "Про структуру та найменування органів місцевого самоврядування в Республіці Крим, чисельність, рядки повноважень та дату проведення виборів депутатів представницьких органів муніципальних утворень першого скликання в Республіці Крим".

У відомстві не вказали ім'я засудженого, але джерела Суспільне Крим підтвердили, що йдеться про Олександра Баталіна.

"Своїми рішеннями засуджений надав допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності", — йдеться у повідомленні.

Баталін до квітня 1998 року працював заступником голови Ради міністрів АР Крим. Потім його обрали депутатом ВР АРК 6 скликання від "Партії регіонів" у 2010 році. У серпні 2012 року отримав звання "Героя України" за "визначний особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу України, виробництво конкурентоспроможної продукції, впровадження високоефективних форм господарювання".

Також він був главою відкритого акціонерного товариства Завод "Фіолент". Після окупації Криму російська адміністрація "націоналізувала" підприємство.

З червня 2014 року Баталін — член партії "Єдина Росія". Наразі є "головою Об'єднання роботодавців Республіки Крим", "головою Кримського регіонального відділення Російського союзу промисловців і підприємців", "членом Громадської палати Республіки Крим" та "членом Регіонального штабу Загальноросійського народного фронту в Республіці Крим".

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