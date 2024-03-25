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"Один дрон — збережене життя хлопців". Хмельницькі волонтери передали FPV-дрони бійцям
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"Один дрон — збережене життя хлопців". Хмельницькі волонтери передали FPV-дрони бійцям

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У Хмельницькому сьогодні, 25 березня, волонтери громадської організації "Захист — об’єднання волонтерів" передали військовим 27 FPV-дронів. Їх вартість близько 500 тисяч гривень.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла виконавча директорка організації Леся Стебло.

За її словами, проєкт із закупівлі безпілотників активісти реалізували завдяки донатам від продажів календарів. Найбільше до акції долучилось освітян Хмельницької тергромади.

"Понад 400 тисяч гривень було зібрано за підтримки департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради — це садочки, ліцеї, гімназії, загальноосвітні навчальні заклади. Найбільший донат, який ми отримали від навчального закладу — 37 тисяч 800 гривень, це ліцей №5", — сказала Леся Стебло.

"Один дрон — збережене життя хлопців". Хмельницькі волонтери передали FPV-дрони бійцям
Військовим передали дрони, 25 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Директорка хмельницького ліцею №5 Олена Броварська розповіла, як вдалось зібрати таку суму: "Ми зібрали не лише силами учнів, це потужна освітня громада нашого закладу: батьки, педагоги, адміністрація. В нас є навіть переможець — це 4-В клас, який зібрав найбільше".

Один з ініціаторів акції — директор поліграфічної фірми, котра випустила календарі, Анатолій Посвістак. Чоловік каже, що календарі не продавали, а віддавали за донат: "Була ціль не тільки зібрати кошти, а й виховна, щоб діти долучались до цього. Ми виготовили календарі, але ми їх не продавали. Ми передали їх безкоштовно, а діти вже реалізовували".

Чоловік розповів, що поштовхом до організації акції став вчинок його сина, котрий займається допомогою військовим з 2014 року, коли віддав усі зібрані власні кошти на ЗСУ: "Він тоді зібрав 25 тисяч гривень. Ми додали ще кошти й разом від сім'ї передали 70 тисяч гривень. Купили на них "Мавік-3".

"Один дрон — збережене життя хлопців". Хмельницькі волонтери передали FPV-дрони бійцям
Календарі, які продавали учні, аби зібрати кошти на дрони, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Аби зібрати кошти на 27 дронів, пішло три місяці. Їх передали п’яти різним військовим підрозділам, розповідає волонтерка Катерина Луцик. Вартість одного дрона — 17 тисяч 500 гривень.

"Дрони є різні, ми спиралися на рекомендації наших хлопців, які з ними працюють. Ми обрали саме ті дрони, які не одноразові, в них є потужні батареї. Крім того, в них стоїть захист від РЕБ, це зараз одна з найбільших проблем на фронті. Хлопці розказують, що росіяни за допомогою спеціальних станцій, забирають наші дрони або садять. А ці захищені й протестовані нашими військовими", — каже волонтерка.

"Один дрон — збережене життя хлопців". Хмельницькі волонтери передали FPV-дрони бійцям
Військовий тримає дрон, 25 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Військовослужбовець із позивним "Тестер" каже, що військовим дрони потрібні щодня й у великій кількості: "Один дрон — це потенційно вбитий росіянин і збережене наше життя, життя наших хлопців, нашої піхоти, на яку ми всі працюємо".

За словами Лесі Стебло акція незавершена, у планах закупівля наступної партії дронів.

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