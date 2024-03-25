На Волині очікується потепління — гідрометеоцентр

Найближчими днями, з 26 по 29 березня, у Луцьку та області синоптики прогнозують потепління, лише вночі температура може опускатися ближче до нуля.
За даними обласного гідрометеоцентру, протягом усього тижня суттєвих опадів на Волині не передбачається.
Вранці 26 березня в Луцьку та інших районах очікується туман. Температура вночі близько нуля, вдень — 6-11⁰ тепла.
Із 27 березня погоду в області зумовлюватиме надходження теплого повітря із півдня, очікується потепління. Вночі 3-8⁰ тепла, вдень 13-18⁰ тепла.
З 29 березня максимальна температура повітря сягатиме 17-22⁰ тепла, додали в обласному гідрометеоцентрі.
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