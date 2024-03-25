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На війні з РФ загинув воїн із Полтавщини Олександр Зівановський
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На війні з РФ загинув воїн із Полтавщини Олександр Зівановський

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На війні з РФ загинув воїн із Полтавщини Олександр Зівановський
Олександр Зівановський. Фото: Facebook-сторінка Олександр Зівановський

На російсько-українській війні загинув Олександр Зівановський. Він проживав у Гребінківській громаді.

Військовослужбовець мав звання старший солдат. Йому було 33 роки. Про це Суспільному розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, Олександр Зівановський загинув внаслідок мінометного обстрілу 21 березня під час виконання бойового завдання. Це сталося поблизу села Павлівка у Донецькій області.

Коли та де буде прощання поки невідомо.

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