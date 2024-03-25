"Їж. Пий. Читай. Кохай": у Ніжині відкрили першу кав’ярню-книгарню

Випити каву і придбати книгу. У Ніжині на Чернігівщині відкрили першу кав’ярню-книгарню. Над її створенням працювали півтора року, розповідає власниця Ольга Ріпа. Ремонт робили власними силами, а техніку вдалося закупити завдяки гранту "єРобота". У майбутньому в кав’ярні планують проводити зустрічі з письменниками.

"Їж. Пий. Читай. Кохай". Ці слова на стіні кав’ярні утворюють слово "Жито". Саме так назвали першу в Ніжині кав’ярню-книгарню.

Слова, які утворюють назву кав'ярні-книгарні у Ніжині. Суспільне Чернігів

"Мені дуже подобаються атмосферні місця, я їх знаходила у Києві, у Львові. А так, як я живу в Ніжині, то мені дуже хотілося зробити таке атмосферне місце саме вдома, щоб не потрібно було нікуди їздити, щоб все те, що я так люблю, було саме тут", — розповіла власниця кав’ярні-книгарні Ольга Ріпа.

Власниця кав'ярні-книгарні Ольга Ріпа. Суспільне Чернігів

На відкриття кав’ярні-книгарні "Жито" пішло понад 20 тисяч доларів, говорить Ольга Ріпа. З них вісім тисяч — це гранти, які вдалося залучити.

Відвідувачі у кав'ярні-книгарні. Суспільне Чернігів

"За грантові кошти, а це сім тисяч доларів від "єРобота", ми змогли купити обладнання, це та сама кавова машина, кавомолка, холодильна вітрина для кондитерських виробів, холодильник для молока, а також деякі меблі. За ще один грант, який надавався від міжнародної організації з Нідерландів ZOA нам вдалося купити девайси для приготування кави та інші речі".

Люди у кав'ярні-книгарні. Суспільне Чернігів

У повсякденному житті Ольга фотограф.

"Якби мені сказали, скільки це коштує, то я б ніколи не відкрила. Ми все робили поступово, цей проєкт існує вже півтора року, ми його будуємо. Його унікальність в тому, що ми будуємо власними силами. Силами моєї сім’ї, моєї родини, моїх друзів. Тут кожен елемент зі своєю історією, тому це місце для мене дуже важливе і дуже близьке".

На думку баристи Ярослави Лазоренко, їхній заклад має свою родзинку.

Бариста Ярослава Лазоренко. Суспільне Чернігів

"Люди люблять нові тенденції, а в нас специфіка закладу, що в нас є книги і є випічка, що робить нам такий плюсик в карму".

Відвідувачі кав'ярні-книгарні одностайні у своїх відгуках: такі місця дуже потрібні.

"Ти приходиш за атмосферою і за смачною кавою, це перше, звісно. Це перша книгарня-кав’ярня, де люди можуть прийти та посмакувати смачну каву і купити ту книгу, яка зараз по душі", — каже Катерина Топчій.

Катерина Топчій. Суспільне Чернігів

З нею погоджується й інша відвідувачка Яна Карабут.

"Краще хай наше місце поповнюється такими прекрасними місцями, смачна кава, смачні десерти є можливість трішки погратися з дітьми та гарно провести час. А ще класно, що є можливість придбати книжку як на подарунок, так і собі".

Яна Карабут. Суспільне Чернігів

Протягом 2023 року у Ніжині дев'ять підприємців отримали гранти за програмою "єРобота" на відкриття або розвиток бізнесу, розповідає кураторка бізнес-хабу у Ніжині Марина Світлова. 6 із них на розвиток власної справи, а три — на створення справи з нуля.

"Квіткова – майстерня, створення магазину крафтової продукції власного виробництва, це розширення діяльності дитячого центру розвитку, створення ювелірного магазину", — каже Марина Світлова.

Кураторка бізнес-хабу у Ніжині Марина Світлова. Суспільне Чернігів

За два з половиною місяці цього року у Ніжині троє підприємців подали заявки на отримання гранту "єРобота", відповідь вони поки що не отримали, каже Марина Світлова.

Тим часом у кав'ярні-книгарні готуються проводити зустрічі з письменниками.

Кав'ярня-книгарня у Ніжині. Суспільне Чернігів

"Ми б хотіли проводити тут різні зустрічі, щоб навколо збиралися цікаві люди, знайомилися для подальшої комунікації у житті. Також ми будемо запрошувати письменників, щоб вони мали можливість ближче познайомитися з читачами, а також підписати книги", — розповіла власниця закладу.

Можливо, почнуть зі зустрічей з місцевими авторами, каже Ольга Ріпа.

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