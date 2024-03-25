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В Одесі через пошкодження інфраструктури світло вмикають 2-3 години на добу — голова ОВА
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В Одесі через пошкодження інфраструктури світло вмикають 2-3 години на добу — голова ОВА

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В Одесі через ураження енергоінфраструктури електроенергію вмикають 2-3 години на добу.

Про це під час брифінгу 25 березня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає кореспондентка Суспільного.

“Було уражено декілька об’єктів. На даний час проблеми на частині об’єктів усуваються. Я думаю, що сьогодні до кінця дня ми дамо додаткові потужності, щоб хоча б збільшити у місті електропостачання, бо зараз у нас, відповідно до графіків ДТЕК та Укренерго, будуть отримувати 2-3 години на добу абоненти електропостачання", — зазначив Кіпер.

Він додав, що до вечора кількість людей зі світлом може зрости. Також за словами Олега Кіпера, частину великих підприємств задля зменшення навантаження перевели на нічний режим роботи. Очільник ОВА додав, що наразі Одещина не зверталась за допомогою у забезпеченні електроенергії до інших регіонів, як це робили у Харкові.

Олег Кіпер повідомив, що наразі вся критична інфраструктура регіону забезпечена альтернативними видами електропостачання.

Прокоментував він також і питання щодо скорочення опалювального сезону: за словами керівника ОВА, наразі достроково завершувати опалювальний сезон не планують, оскільки, через погодні умови й низьку температуру при відсутності опалення люди вмикатимуть електроприбори для обігріву, чим додаткового навантажать енергосистему.

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