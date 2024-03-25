Через атаку безпілотників уночі 25 березня на Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також вранці 25 березня одразу після оголошення повітряної тривоги в Києві пролунали вибухи. Відомо про десятьох постраждалих.

ОНОВЛЕНО. 07:03. В Одесі не працює електротранспорт, повідомили у міській раді. Через це на міські маршрути виходитиме більше автобусів, а також збільшать використання автобусів середнього та великого класів.

Також у міськраді зазначили, що дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи.

"Просимо врахувати, що приготування їжі у них неможливе, тому нагодуйте дитину вдома. Заклади, в яких електропостачання відновлено, працюватимуть у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні міської ради.

ОНОВЛЕНО. 07:19. На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт, на ньому виникла пожежа, через що без світла залишилась частина обласного центру та прилеглих населених пунктів, повідомили у Силах оборони півдня.

Пожежу погасили, поранених немає. Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.

У Силах оборони додали, що перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські військові випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Також над Одещиною збили чотири безпілотники типу Shahed-131/136.

ОНОВЛЕНО. 07:50. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення світла, повідомили у ДТЕК.

Вночі армія РФ пошкодила один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго. Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси. Енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури.

ОНОВЛЕНО. 09:46. Після атаки на Одещині дронами в ніч на 15 березня прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили у відомстві.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, частково відсутнє електропостачання.

ОНОВЛЕНО. 11:28. На Одещині без світла залишаються 195 тисяч споживачів, повідомили у Міненерго. Причиною стало пошкодження підстанції НЕК Укренерго через дронову атаку.

Якщо енергетичне обладнання та мережі не витримуватимуть навантаження, кількість знеструмлених споживачів може зростати, додали у Міністерстві.

Також внаслідок удару по Одещині відключалися вітрова електростанція та місцева ТЕЦ.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 23:22, пізніше у Силах оборони півдня повідомили про загрозу безпілотників для міста та області.

ОНОВЛЕНО. 16:13. 31 перехрестя в Одесі через відсутність світла облаштували блоками безперебійного живлення для забезпечення роботи світлофорів. Це транспортні вузли/перехрестя, на яких зафіксували найбільш інтенсивний рух автотранспорту та які є основними транспортними артеріями міста, повідомили в міській раді.

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