Загальний стан 21-річної дівчини, яку врятували з-під завалів унаслідок російської атаки Хмельниччини 22 березня 2024 року, покращився. Наразі вона перебуває у реанімації Хмельницької міської лікарні, проте її планують перевести до неврологічного відділення.

Про це Суспільне Хмельницький розповів керівник Хмельницької міської лікарні Валерій Гарбузюк.

"Загальний стан дівчини покращився. Вона просторово-орієнтована. На питання дає чіткі відповіді. Руками й ногами рухає. Ми мали проводити операцію, але поки що її скасували. Втручання планували робити на хребті. Завдяки тому, що не наростає неврологічна симптоматика, тобто не німіють лице, ноги, руки, то поки що прийнято рішення не оперувати. Деякий час вона буде під наглядом в реанімації. Якщо надалі все буде добре, то переведемо її у неврологічне відділення", — пояснив Валерій Гарбузюк.

Що відомо про обстріл Хмельниччини 22 березня 2024 року

Під час повітряної тривоги, що тривала 22 березня з 01:01 до 07:00, жителі Хмельниччини могли чути звуки вибухів.

Унаслідок російського обстрілу у Хмельницькій громаді двоє людей загинули, щонайменше восьмеро — пораненні. Крім того, пошкоджені житлові будинки та об'єкт критичної інфраструктури.

Троє поранених унаслідок обстрілу Хмельниччини звернулися за медичною допомогою у лікарню.

У Хмельницькому пошкоджена амбулаторія сімейної медицини. Там вибиті майже всі вікна та двері, зруйнована стеля. На момент обстрілу у приміщенні людей не було.

У Шепетівській громаді пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють над відновленням електрики та водопостачання. Школи й садочки переведено на дистанційне навчання.

У Хмельницькому тимчасово замість деяких тролейбусів курсуватимуть автобуси.

Погодинний графік відключення електроенергії запровадять з 22 березня в Південно-Західному мікрорайоні Хмельницького.

На Хмельниччині розпочато кримінальне провадження за фактом російського обстрілу 22 березня 2024 року.

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