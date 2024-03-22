Ситуація, яка склалася внаслідок влучання по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі, наразі не несе загрозу руйнування. Проте, якщо враховувати рівень води, який там є, то треба не допустити аварії, адже наслідки будуть катастрофічні.

Про це розповів Суспільному директор з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України Михайло Яцюк.

За його словами, гідротехніки мають оцінити стійкість дамби і можливі пошкодження для того, щоб усунути їх і мінімізувати загрози:

Михайло Яцюк, директор з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України. Фото: Інститут водних проблем і меліорації НААН України

"Росіяни знайшли слабке місце. Дніпровська ГЕС була найпотужніша. Ми втратили можливість здійснювати регулювання енергосистеми. Щодо попадання на ГЕС то, це не значить, що зруйнували дамбу. Спеціалісти мають оцінити стійкість дамби. Якщо враховувати рівень води, який там є, то треба не допустити аварії, адже наслідки будуть катастрофічні".

Також на сьогодні важко оцінити наслідки атаки на Дніпровську ГЕС, розповів в коментарі Суспільному директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко:

Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. Фото: Facebook/Володимир Омельченко

"Головне, що можна сказати — дамба встояла поки що. В разі руйнації цього об’єкта, це буде катастрофа цілого регіону. Це екологічна катастрофа, по суті, світового масштабу. Атака ракетами на ДніпроГЕС — це спроба здійснити найбільший терористичний акт в історії людства".

За його словами атака армії РФ на ДніпроГЕС може спричинити дефіцит електроенергії в українській мережі, але поки — не критичний:

"Він може бути покритий за рахунок імпорту електричної енергії. Враховуючи те, що вже тепла погода, запрацюють більше сонячні електростанції, і плюс в нас закінчується опалювальний сезон. Ці фактори мінімізують негативні наслідки, але в стратегічному плані — ці наслідки залишаються дуже значними для української енергетики".

Раніше Суспільне повідомляло, що армія РФ завдала вісім ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Наразі, небезпеки для громадян немає. Об'єкт виведений з ладу.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber