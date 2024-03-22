НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Треба не допустити аварії на Дніпровській ГЕС, адже наслідки будуть катастрофічні" — Михайло Яцюк
ОбстрілиЕНЕРГЕТИКАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Треба не допустити аварії на Дніпровській ГЕС, адже наслідки будуть катастрофічні" — Михайло Яцюк

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли по території гідроелектростанції. 22 березня 2024 року.
Наслідки обстрілів по території гідроелектростанції. 22 березня 2024 року. . Фото: Запорізька обласна прокуратура

Ситуація, яка склалася внаслідок влучання по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі, наразі не несе загрозу руйнування. Проте, якщо враховувати рівень води, який там є, то треба не допустити аварії, адже наслідки будуть катастрофічні.

Про це розповів Суспільному директор з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України Михайло Яцюк.

За його словами, гідротехніки мають оцінити стійкість дамби і можливі пошкодження для того, щоб усунути їх і мінімізувати загрози:

"Треба не допустити аварії на Дніпровській ГЕС, адже наслідки будуть катастрофічні" — Михайло Яцюк
Михайло Яцюк, директор з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України. Фото: Інститут водних проблем і меліорації НААН України
"Росіяни знайшли слабке місце. Дніпровська ГЕС була найпотужніша. Ми втратили можливість здійснювати регулювання енергосистеми. Щодо попадання на ГЕС то, це не значить, що зруйнували дамбу. Спеціалісти мають оцінити стійкість дамби. Якщо враховувати рівень води, який там є, то треба не допустити аварії, адже наслідки будуть катастрофічні".

Також на сьогодні важко оцінити наслідки атаки на Дніпровську ГЕС, розповів в коментарі Суспільному директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко:

"Треба не допустити аварії на Дніпровській ГЕС, адже наслідки будуть катастрофічні" — Михайло Яцюк
Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. Фото: Facebook/Володимир Омельченко
"Головне, що можна сказати — дамба встояла поки що. В разі руйнації цього об’єкта, це буде катастрофа цілого регіону. Це екологічна катастрофа, по суті, світового масштабу. Атака ракетами на ДніпроГЕС — це спроба здійснити найбільший терористичний акт в історії людства".

За його словами атака армії РФ на ДніпроГЕС може спричинити дефіцит електроенергії в українській мережі, але поки — не критичний:

"Він може бути покритий за рахунок імпорту електричної енергії. Враховуючи те, що вже тепла погода, запрацюють більше сонячні електростанції, і плюс в нас закінчується опалювальний сезон. Ці фактори мінімізують негативні наслідки, але в стратегічному плані — ці наслідки залишаються дуже значними для української енергетики".

Раніше Суспільне повідомляло, що армія РФ завдала вісім ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Наразі, небезпеки для громадян немає. Об'єкт виведений з ладу.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
обстріл Нікопольщини
18 атак армії РФ, збитий безпілотник. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на вечір 24 березня
Російські військові обстріляли Красногорівку Донецької області, поранені троє людей
Російські військові двічі обстріляли місто Красногорівка Донеччині — поранені троє людей
Подружжя, яке загинуло від російського ракетного обстрілу
Загинули в один день під завалами власного будинку: у Хмельницькому попрощались із подружжям Корольковими
Обстріли
Армія РФ обстріляла Білопільську громаду на Сумщині: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
На початок