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До 15⁰ тепла. Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 26 березня
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До 15⁰ тепла. Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 26 березня

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Прогноз погоди в Івано-Франківську та області 26 березня
В Івано-Франківську та області 26 березня буде туман. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

26 березня на Івано-Франківщині переважатиме мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 13-15⁰ тепла. По області вночі температура коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, вдень повітря прогріється до 10-15⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 1-6° морозу, вдень — 6-11° тепла.

Вітер — південно-західний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — добра, у тумані — 600-900 метрів.

Окрім того, 26 березня у високогір'ї Івано-Франківської області утримається помірна сніголавинна небезпека.

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