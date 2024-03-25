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У Чернівецькій громаді планують перейменувати частину вулиці Черетейської: навіщо
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У Чернівецькій громаді планують перейменувати частину вулиці Черетейської: навіщо

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У селі Коровія Чернівецької громади планують перейменувати вулицю Черетейську. Її поділять на кілька частин й дадуть нові назви. Проєкт рішення про це розглянуть на сесії міської ради.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі міської ради.

Навіщо перейменовують вулицю

За інформацією пресслужби, вулиця Черетейська – звивиста. Тому, щоб впорядкувати нумерацію будинків та полегшити орієнтування місцевістю, одну довгу вулицю поділять на кілька частин.

У міському департаменті урбаністики повідомили Суспільному, що йдеться про масив від вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях до озера в Коровії.

"Раніше там була одна вулична з кількома будинками. Але в міру забудови будинки вулиці додавали не з номерами будинків, а буквами. Коли будинків побільшало, виник хаос в нумерації поштових адрес. Коровійський старостинський округ звернувся, щоб їх впорядкувати", – повідомили у департаменті.

Як перейменують вулицю

Декілька частин вулиці перейменують на:

  • Левадну
У Коровії частину вулиці Черетейської планують перейменувати на Левадну
У Коровії частину вулиці Черетейської планують перейменувати на Левадну. Проєкт рішення сесії Чернівецької міськради
  • Чумацький шлях
У Коровії частину вулиці Черетейської планують перейменувати на вулицю Чумацький шлях
У Коровії частину вулиці Черетейської планують перейменувати на вулицю Чумацький шлях. Проєкт рішення сесії Чернівецької міськради
  • Горіхівську
У Коровії частину вулиці Черетейської планують перейменувати на Горіхівську
У Коровії частину вулиці Черетейської планують перейменувати на Горіхівську. Проєкт рішення сесії Чернівецької міськради
  • Провулок Черетейський
Частину вулиці Черетейської планують перейменувати на провулок Черетейський
Частину вулиці Черетейської планують перейменувати на провулок Черетейський. Проєкт рішення сесії Чернівецької міськради

Водночас на ділянці від вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях до вулиці Левадної у Коровії вулиця залишиться зі старою назвою – "Черетейська".

Рішення про перейменування вулиці мають розглянути на засіданні сесії 28 березня.

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