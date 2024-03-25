У селі Коровія Чернівецької громади планують перейменувати вулицю Черетейську. Її поділять на кілька частин й дадуть нові назви. Проєкт рішення про це розглянуть на сесії міської ради.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі міської ради.

Навіщо перейменовують вулицю

За інформацією пресслужби, вулиця Черетейська – звивиста. Тому, щоб впорядкувати нумерацію будинків та полегшити орієнтування місцевістю, одну довгу вулицю поділять на кілька частин.

У міському департаменті урбаністики повідомили Суспільному, що йдеться про масив від вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях до озера в Коровії.

"Раніше там була одна вулична з кількома будинками. Але в міру забудови будинки вулиці додавали не з номерами будинків, а буквами. Коли будинків побільшало, виник хаос в нумерації поштових адрес. Коровійський старостинський округ звернувся, щоб їх впорядкувати", – повідомили у департаменті.

Як перейменують вулицю

Декілька частин вулиці перейменують на:

Левадну

У Коровії частину вулиці Черетейської планують перейменувати на Левадну. Проєкт рішення сесії Чернівецької міськради

Чумацький шлях

У Коровії частину вулиці Черетейської планують перейменувати на вулицю Чумацький шлях. Проєкт рішення сесії Чернівецької міськради

Горіхівську

У Коровії частину вулиці Черетейської планують перейменувати на Горіхівську. Проєкт рішення сесії Чернівецької міськради

Провулок Черетейський

Частину вулиці Черетейської планують перейменувати на провулок Черетейський. Проєкт рішення сесії Чернівецької міськради

Водночас на ділянці від вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях до вулиці Левадної у Коровії вулиця залишиться зі старою назвою – "Черетейська".

Рішення про перейменування вулиці мають розглянути на засіданні сесії 28 березня.

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