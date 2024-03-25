У селі Коровія Чернівецької громади планують перейменувати вулицю Черетейську. Її поділять на кілька частин й дадуть нові назви. Проєкт рішення про це розглянуть на сесії міської ради.
Про це Суспільному повідомили у пресслужбі міської ради.
Навіщо перейменовують вулицю
За інформацією пресслужби, вулиця Черетейська – звивиста. Тому, щоб впорядкувати нумерацію будинків та полегшити орієнтування місцевістю, одну довгу вулицю поділять на кілька частин.
У міському департаменті урбаністики повідомили Суспільному, що йдеться про масив від вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях до озера в Коровії.
"Раніше там була одна вулична з кількома будинками. Але в міру забудови будинки вулиці додавали не з номерами будинків, а буквами. Коли будинків побільшало, виник хаос в нумерації поштових адрес. Коровійський старостинський округ звернувся, щоб їх впорядкувати", – повідомили у департаменті.
Як перейменують вулицю
Декілька частин вулиці перейменують на:
- Левадну
- Чумацький шлях
- Горіхівську
- Провулок Черетейський
Водночас на ділянці від вулиці Південно-Кільцевої у Чернівцях до вулиці Левадної у Коровії вулиця залишиться зі старою назвою – "Черетейська".
Рішення про перейменування вулиці мають розглянути на засіданні сесії 28 березня.
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