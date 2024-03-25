25 березня у Херсонській громаді завершився опалювальний сезон. Про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко. Цьогоріч сезон розпочався 21 листопада 2023 року. До скількох будинків подали теплоносій та які були складнощі у цей період дізнавалися кореспонденти Суспільного.

ОСББ, яким керує Сергій Луцкін, обслуговує десять житлових будинків у Дніпровському районі Херсона. Чоловік говорить, опалювальний сезон цієї зими загалом відбувався стабільно, але були й складнощі. Через пошкодження теплотраси, спричинені обстрілами, люди по два-три дні перебували у холодних оселях.

Комунальники лагодять труби, Херсон, зима 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Прилітали міни й танкові снаряди на теплотраси, руйнували теплотраси, які підходять до будинків. Перекривалася просто теплотраса звідти з ТЕЦ. Щодо квартир бувало таке, що розморожувалося опалення після прильоту: вибивало вікна як раз у момент, коли були сильні морози. Але сильні морози для нашого регіону — 10-12 градусів. І цього було достатньо, щоб батареї у квартирах полопались. Також були зупинені стояки, у квартирах, де були люди, вони вичерпали воду. А люди, які виїхали, передавали нам ключі через родичів. Ми потім відкривали. Зрозуміло, що весь час стояк був без опалення протягом 3-4 днів, коли у нас з’являлася можливість зайти в цю квартиру", — говорить Луцкін.

За словами Сергія, ремонтом після пошкоджень опалювальної системи у квартирах займалися господарі чи довірені особи. Обладнання у підвалах, за потреби, лагодили коштом ОСББ.

Жителька Херсона перевіряє, як працює система опалення в її багатоповерховому будинку, січень 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

"Слава богу, у нас в Херсоні ще є, де купити такі матеріали. Є такі фірми, з якими ми працюємо вже давно. І вони нам відпускали ці матеріали в кредит. Тобто спочатку надавали, а потім ми вже збирали гроші та віддавали людям за матеріал гроші. Складнощі в тому, що люди не платять і відразу прийти придбати все нема можливості", — каже Луцкін.

Сергій Луцкін розповідає, мешканці, які виїхали з будинків, відмовилися сплачувати за теплопостачання.

"У багатьох будинках у нас встановлені лічильники. Це на елеваторному вузлі такий складний агрегат стоїть. Механічний лічильник стоїть, стоять електронні датчики. І контролюється це такими термометрами та манометрами. Тобто у нас доволі точний облік. Списується інформація зараз не щоденно, бо зараз неможливо через обстріли добігти до будинку. Два-три рази на тиждень ми списуємо покази. Цього достатньо, щоб вивести середню кількість вартості гігакалорій", — говорить голова ОСББ.

Херсонка гріється поблизу газової конфорки через відсутність опалення, січень 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Опалювальний сезон у Херсоні почався 21 листопада 2023 року. Теплоносій подали до 1200 багатоквартирних будинків, розказав начальник МВА Роман Мрочко.

"У зв’язку з тим, що деякі керівники ОСББ відмовлялися у зв’язку з тим, що там було мало мешканців, мешканцям надавалися обігрівачі. Тому що керівники ОСББ відмовлялися отримувати опалення. Понад тисячу будинків повноцінно опалювалися нашим комунальним підприємством Херсонтеплонерего, а також ТЕЦ, яка знаходиться у місті Херсоні. Всі медичні заклади, деякі навчальні заклади (хоча там і не відбувалося навчання) для того, щоб не відбувалася руйнація будівель, а також після того, як Каховська ГЕС була підірвана РФ, багато будівель були підтоплені. У зв’язку з чим необхідно було на мінімальному режимі опалювати ці будинки, щоб вони не піддалися руйнації", — каже очільник МВА.

Пошкодження на тепломережах через обстріли комунальники усували щотижня, розповів Мрочко.

Раніше керівник пресофісу ОВА Толоконніков повідомив, що станом на 11 березня 2024 року на правобережній Херсонщині вибухотехніки розмінували 225 тисяч гектарів.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.