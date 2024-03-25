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У двох селах на Закарпатті люди перекрили дороги: що відомо
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У двох селах на Закарпатті люди перекрили дороги: що відомо

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У двох селах на Закарпатті люди перекрили дороги: що відомо
У селі Ракошино Мукачівського району люди перекрили дорогу, 25.03.2024. Фото: Сергій Гайдай/Facebook

Сьогодні, 25 березня, у селах Карпати та Ракошино, що в Мукачівському районі, люди перекрили дороги.

Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

За її словами, станом на 12:30 у селах рух для проїзду авто відновили.

"На місцях працюють поліцейські, які забезпечують публічний порядок, а також вже забезпечили частковий проїзд. За фактом перекриття дороги слідчі вноситимуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація — стаття 279 ККБлокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. України", — сказала речниця.

Наразі правоохоронці встановили організаторку цих заходів. Тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності, додала Ганна Дан.

Голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook написав, що 25 березня кілька десятків жінок на декілька годин перекрили трасу "Київ-Чоп" на двох ділянках: у районі санаторію "Карпати" та у селі Ракошино. Жінки обґрунтували свій протест тим, що невдоволені мобілізацією та роботою ТЦК.

"На одній з ділянок, а саме в районі санаторію "Карпати", ініціативна група жінок вирушила на розмову до місцевого ТЦК, протест було одразу припинено. У Ракошино до жінок представники ТЦК приїхали самостійно, аби вислухати претензії населення, щоб цивілізованим шляхом вирішити так звану проблему, заявлену громадянами. О 12:30 дорогу повністю розблокували. За час протесту на дорозі утворилося скупчення автомобілів, переважно вантажних", — зазначив Сергій Гайдай.

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