З 1 квітня на Дніпропетровщині діятиме заборона на вилов риби

З 1 квітня на Дніпропетровщині почне діяти нерестова заборона на вилов риби. Її тривалість залежатиме від водойми.

Про це мовиться на Facebook-сторінці обласного рибоохоронного патруля.

У Кам'янському водосховищі заборона триватиме з 8 квітня по 16 червня. У Дніпровському – з 5 квітня по 13 червня, у всіх інших водосховищах – з 1 квітня по 9 червня.

На всіх річках та їх кореневих водах (річищ з усіма діючими рукавами, затоками, затонами) в межах області заборона триватиме з 1 квітня по 20 травня, а у інших придаткових водоймах річок – з 1 квітня по 30 червня.

Яке рибальство дозволене

Під час нересту дозволене виключно любительське рибальство вудками з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ.

Дозволена добова норма вилову – три кілограми та одна штука.

Який штраф за порушення нерестової заборони

Порушникам заборони може загрожувати як штраф, так і кримінальна відповідальність.

За порушення правил рибальства передбачено штраф від 34 до 680 гривень. Також за незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотної шкоди, загрожує кримінальна відповідальність відповідно до статті 249 Кримінального кодексу України — штраф від 17 000 до 51 000 грн або до трьох років обмеженням волі з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

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