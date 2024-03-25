Повідомили про смерть Анатолія Крота та Михайла Безкоровайного з Рівненщини

Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Анатолія Крота із Степанської громади та Михайла Безкоровайного з Радивилівської.

Про це повідомили у Facebook громад.

Анатолій Крот

Анатолій Крот народився у 1973 році. Проживав у селі Труди Степанської громади. Військовий помер на бойовому посту.

Прощатимуться з чоловіком у вівторок, 26 березня:

Прибуття кортежу очікують орієнтовно о 10:20, який рухатиметься за маршрутом: вул. Чорновола, Костопільська до будинку бійця в селі Труди;

Прощання біля будинку;

Після прощання кортеж їхатиме вул. Шевченка, вул. Ніла Хасевича до Свято-Троїцького храму;

Після панахиди — відспівування по вул. Київська й Костопільська до Трудянського кладовища.

Михайло Безкоровайний

38-річний Михайло Безкоровайний евакуювався із родиною з Харківщини у село Підзамче Радивилівської громади.

Його призвали на службу 28 квітня 2023 року. Був командиром відділення протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки.

Солдат з початку березня вважався зниклим безвісти. Загинув 5 березня внаслідок штурмових дій росіян поблизу Павлівки, що на Донеччині.

Про час прибуття кортежу повідомлять додатково.

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