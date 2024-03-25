Росія не зупиниться, якщо виграє війну в Україні — пані посол США у Британії

Необхідно зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією, а Росія програла цю війну, бо Москва не зупиниться на досягнутому.

Про це пані посол США у Великій Британії Джейн Гартлі сказала в інтерв'ю Sky News.

Дипломатка наголосила, що союзники прагнуть допомогти Україні здобути перемогу у цій війні.

"Росія не зупиниться, якщо переможе у війні в Україні. Кожен, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, я думаю, помиляється. Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну", — сказала вона.

Водночас Гартлі зазначила, що "оптимістично налаштована" щодо того, що США виділять більше фінансування для України.

"Я була послом (у Франції та Монако, — ред.) у 2014 році, і я бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: "О, це кінець для Росії". Я думаю, що на кону стоїть демократія. Тому ми повинні підтримати Україну, — сказала вона.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.