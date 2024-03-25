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Стало відомо, коли в Івано-Франківську закінчиться опалювальний сезон
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Стало відомо, коли в Івано-Франківську закінчиться опалювальний сезон

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В Івано-Франківську опалювальний сезон, зважаючи на потепління, може завершитися раніше — наприкінці березня. Централізоване опалення відключать, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів буде 8⁰ тепла.

Про це повідомив на брифінгу заступник міського голови Михайло Смушак.

З його слів, опалювальний сезон 2023-2024, у місті мали завершити 1 квітня. Однак, якщо відповідний температурний режим наступить швидше, то централізоване опалення відключать раніше.

"Цього тижня синоптики прогнозують підвищення температури. Ми стежитимемо за цим. Коли впродовж трьох днів середньодобова температура триматиметься на рівні 8⁰ тепла і вище, ухвалимо рішення про відключення централізованого опалення", — говорить Смушак.

Що відомо про опалювальний сезон 2023-2024

Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочався 18 жовтня 2023 року. Комунальне підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго" почало постачати тепло до майже 500 багатоквартирних будинків.

З 11 жовтня 2024 року опалення увімкнули в медичних закладах міста.

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