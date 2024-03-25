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Підіймав руку на матір: на Полтавщині пасинок вбив вітчима
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Підіймав руку на матір: на Полтавщині пасинок вбив вітчима

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На Полтавщині пасинок вбив вітчима
Ілюстативне фото ножа. Фото ілюстративне, Рexels

У Кременчуці чоловік отримав вирок за вбивство вітчима, яке він скоїв у стані сильного душевного хвилювання. У суді він повідомив, що загиблий психологічно та фізично знущався над членами родини.

Справу розглянули у Автозаводському районному суді Кременчука. Обвинувачений ― уродженець Кременчука, він працює оператором кол-центру та має середню спеціальну освіту. Раніше чоловіка не судили. Про це стало відомо з тексту вироку, оприлюдненого у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Правоохоронці з’ясували, що між пасинком та вітчимом у квітні 2022-го виникла сварка. Як повідомила мати обвинуваченого, за декілька хвилин до вбивства чоловік кидався на сина та бив її.

"ОСОБА_8 (загиблий) систематично застосовував до членів родини домашнє насильство, проявляючи агресію та спричиняючи тілесні ушкодження. ОСОБА_7 (пасинок) завжди за них заступався, намагався конфлікти вирішити мирним шляхом", — повідомила мати обвинуваченого.

Через постійні побої та образи обвинувачений взяв в праву руку ніж та наніс ним два удари. Від отриманих тілесних ушкоджень вітчим помер на місці події.

У суді також були допитані свідки. Зокрема, сестра обвинуваченого, яка зазначила, що загиблий систематично перебував в стані алкогольного сп`яніння та підіймав руку на неї та матір. Також повідомила, що загиблий в стані сп`яніння був здатний вбити матір, оскільки його удари були досить сильними.

Обвинувачений у суді свою вину визнав. Також у висновку судової психологічної експертизи довели, що на момент скоєння інкримінованих йому дій чоловік перебував в стані вираженого емоційного напруження (фрустрації).

Чоловікові призначили 4 роки позбавлення волікримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи. з іспитовим строком на 3 роки. Обвинувачений також повинен повідомляти про зміну місця проживання та з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, йдеться в тексті вироку. Оскаржити це рішення можна упродовж 30 днів через подання апеляції.

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