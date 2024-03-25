Протягом тижня у Миколаївській області народилися 78 дітей, серед них дві двійні

У Миколаївській області з 18 по 24 березня народилися 78 дітей. Серед 38 дівчаток та 40 хлопчиків, що побачили світ минулого тижня, дві двійні.

Про це йдеться у повідомленні Управління охорони здоров'я Миколаївської області.

"З найменшою вагою у 1780 грамів народилася дитина в комунальному некомерційному підприємстві Миколаївської обласної ради "Миколаївська обласна клінічна лікарня", — додали в управлінні.

В обласному центрі з 15 до 22 березня народилися 17 хлопчиків та 21 дівчинка, розповіли у пресслужбі Миколаївської міськради.

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