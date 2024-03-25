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Коли переводять годинники в Україні на літній час і як це впливає на організм
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Коли переводять годинники в Україні на літній час і як це впливає на організм

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Коли переводять годинник в Україні
Годинники в Україні переведуть на годину вперед. Фото: pexels.com

Жителі Полтавщини, як і решта українців, переводитимуть годинник на літній час у ніч із 30 на 31 березня. Перехід відбувається на годину вперед о 3:00 за київським часом. Такі часові зміни мають вплив і на організм людини.

Про це Суспільному розповіла сімейна лікарка Марія Гвоздик.

Годинники в Україні на літній та весняний час переводять згідно з постановою Кабміну 1996 року. Роблять це для економії електроенергії.

Навесні це відбувається в останню неділю березня.

Як перехід на літній час впливає на людину

Як розповіла сімейна лікарка Марія Гвоздик, у чутливих людей можуть виникати короткочасні порушення стану здоров'я. Зокрема, може погіршитися сон, збільшуватись втома і сонливість, і як наслідок зміни настрою, зниження концентрації уваги та апетиту.

Щоб цього уникнути, важливо скоригувати свій режим:

  1. лягати спати на 1 годину раніше, і починати це робити за кілька днів до переведення годинника;
  2. по можливості виділяти годину на денний сон;
  3. протягом дня споживати більше зеленого чаю для поновлення енергії;
  4. не відмовлятися від занять спортом та активного відпочинку;
  5. протягом першого тижня рекомендується уникати стресу і перевантаження на роботі.

На зимовий час Україна переходила торік 29 жовтня. За часів Незалежності перехід на літній та зимовий час кілька разів намагалися скасувати. Востаннє така спроба була 2021-го: тоді у березні Верховна Рада не змогла скасувати переведення годинників, законопроєкт відправили на повторне друге читання.

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