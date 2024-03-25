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Пам'ятну дошку сержанту Олександру Звереву відкрили на Хмельниччині
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Пам'ятну дошку сержанту Олександру Звереву відкрили на Хмельниччині

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Меморіальна дошка воїну Олександру Звереву з Хмельниччини
Меморіальна дошка воїну Олександру Звереву, березень 2024, Хмельниччина. Алла Чепелюк

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, відкрили меморіальну дошку воїну Олександру Звереву. Пам'ятний знак встановили на фасаді місцевого ліцею № 5, де навчався захисник.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла представниця Кам’янець-Подільської міської ради Алла Чепелюк.

За її словами, Олександр Зверев народився 29 вересня 1993 року. Після закінчення Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи № 5, навчався в місцевому коледжі Подільського державного університету. З 2012 року служив у 24 окремій механізованій бригаді в Яворові, а з 2017 року — у 48 інженерній Кам’янець-Подільській бригаді. У червні 2014 року Олександр Зверев одружився, а в липні того ж року уперше поїхав у зону бойових дій. Чоловік загинув 24 лютого 2022 року унаслідок російського артобстрілу між населеними пунктами Чаплинка та Мирне Херсонської області. Його поховали в селищі Каланчак Херсонської області. Через тимчасову окупацію Олександра Зверева немає змоги перепоховати. Йому було 29 років. У нього залишилися мама, брат, дружина і донька.

Алла Чепелюк зазначила, Олександр Зверев нагороджений нагрудними знаками "За взірцевість у військовій службі ІІІ ступеня", "Знак пошани", відзнакою "За звитягу та вірність", посмертно орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Крім того, посмертно присвоїли звання "Почесний громадянин міста Кам’янця-Подільського".

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