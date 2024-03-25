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"Завжди діємо за чітким алгоритмом": хто і як збиває повітряні цілі над Волинню
НАЦГВАРДІЯРегіони

"Завжди діємо за чітким алгоритмом": хто і як збиває повітряні цілі над Волинню

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Щоразу, коли на Волині оголошують повітряну тривогу, на позиції висуваються вогневі мобільні групи Нацгвардії. Їх головне завдання — виявлення та ураження повітряних цілей.

До однієї вогневої групи входять четверо нацгвардійців, розповів Суспільному 26-річний боєць Богдан.

Військовий каже: на екіпірування учасники групи мають декілька хвилин. Після цього рушають на позицію, де мають вистежити і уразити повітряну ціль. Рух ракет та БпЛА відстежують з допомогою планшетів зі спеціальним програмним забезпеченням.

Для оперативності комплекси протиповітряної оборони встановлюють відразу на автівках. "Завжди діємо за чітким алгоритмом", — говорить нацгвардієць.

ППО на Волині — мобільна вогнева група Нацгвардії
Мобільна вогнева група Нацгвардії. Суспільне Луцьк

На початку повномасштабного вторгнення Богдан був у Німеччині, повернувся в Україну 26 лютого 2022 року і одразу пішов у терцентр комплектування і соцпідтримки, але у військо потрапив не з першого разу.

"Мої рідні відмовляли, мама була проти, я з’їздив два рази у військкомат, мама казала, якщо третій раз приїдеш — більше не підеш. Але третій раз був вдалим", — говорить нацгвардієць.

Вогневі мобільні групи нацгвардії на Волині
Командир вогневої мобільної групи Богдан. Суспільне Луцьк

39-річний Валентин — кулеметник. Боєць працює зі зброєю зразка 1962 року, але у його ефективності, каже, не сумнівається.

"Його прицільна дальність по земним цілям — дві тисячі метрів, по повітряним – півтори тисячі метрів, максимальний політ кулі 9 тисяч метрів. Він (кулемет) є якісним і практичним, це найбільший кулемет крупнокаліберний", — додав Валентин.

ППО на Волині — мобільна вогнева група
Боєць мобільної вогневої групи Валентин. Суспільне Луцьк

Зі слів військового, мають нацгвардійці також сучасну зброю, вчаться нею користуватися на полігонах.

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