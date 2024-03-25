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550 книг з бібліотеки: одинадцятирічний школяр з Черкас захоплюється читанням
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550 книг з бібліотеки: одинадцятирічний школяр з Черкас захоплюється читанням

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Одинадцятирічний Богдан Зубрицький із Черкас за три роки прочитав 550 книжок. Ані комп'ютери, ані гаджети не цікавлять школяра так, як книги.

Богдан навчився читати на підготовчих до школи курсах, та настільки захопився літературою, що нині за читанням проводить більшість часу, розповіла його мама Ганна Колесник.

За словами мами, деякі історії з книг одинадцятирічний Богдан завчив майже напам’ять.

"Мені найбільше сподобалися деякі книжки, тому що вони дуже смішні, також їх дуже швидко читати, тому що там великі відступи", — пояснив хлопчик.

Прочитав 550 книг: одинадцятирічний школяр
Богдан обирає книги для прочитання у бібліотеці. Суспільне Черкаси

Від читання відірватися йому складно. Тому над однією книгою довго не затримується.

"На вихідних, я читаю книгу десь за день, а якщо на робочі дні, то десь за три дні".

Кожні півтора тижня Богдан ходить до бібліотеки за новими книгами.

"Найбільше люблю фантастику, іноді беру наукові книжки. І беру зазвичай по шість книг".

За три роки школяр прочитав 550 книг з бібліотеки, розповіла її працівниця Олена Бонюк.

Прочитав 550 книг: одинадцятирічний школяр
Богдан читає книгу у бібліотеці. Суспільне Черкаси

"Це дуже велика кількість навіть для дорослої людини, а що вже казати для дитини".

Хлопчик починає читати, як тільки візьме книгу до рук, додала пані Олена.

"Коли він книжечку візьме в руку, він уже її дивиться, читає, іде з бібліотеки, іде до дверей і читає і він нічого не чує. Він уже ввесь в цій книжечці, в якомусь сюжеті, який його зацікавив".

Прочитав 550 книг: одинадцятирічний школяр
Богдан у бібліотеці. Суспільне Черкаси

Любов до книг у хлопчика з’явилася в ранньому дитинстві, розповіла мама Богдана.

"Він любив, щоб йому читали, він розглядав картинки, потім ми придумували продовження цієї картинки. Потім в якийсь момент він навчився читати до школи. І народилася сестричка і мені не було часу читати. Я йому сказала – ти можеш сам. І він став читати".

За її словами, цікавість до літератури — це сімейне.

"Я люблю читати, батько його любив читати. Зараз часу менше, іноді не вистачає, але я теж люблю читати й бабуся в нас читає і ми йому деякі книжки, які подобаються, наприклад, коли їх немає, то ми йому купуємо".

Прочитав 550 книг: одинадцятирічний школяр
Богдан читає книгу у бібліотеці. Суспільне Черкаси

Найцікавіші книги Богдан перечитує по декілька разів.

"Це друга частина, я її перечитував рази чотири, а першу — лише двічі. І навіть якщо прочитаю всі книги у світі, то буду їх перечитувати знову й знову", — пояснив Богдан.

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