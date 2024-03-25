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США посилять функції свого військового командування в Японії — Kyodo
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США посилять функції свого військового командування в Японії — Kyodo

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США, Японія
Прапори США та Японії. AP/Shizuo Kambayashi

Збройні сили США планують посилити функції свого командного штабу в Японії, для кращої співпраці з японськими Силами самооборони країни у боротьбі з загрозами безпеці з боку Китаю та Північної Кореї.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на дипломатичні джерела.

Очікується, що США та Японія оголосять про подальші кроки зі зміцнення військового союзу 10 квітня під час зустрічі прем’єр-міністра Фуміо Кісіди та президента Джо Байдена у Вашингтоні.

Наразі деталі майбутнього рішення не розкриваються, але воно може стати черговим кроком до зміцнення оборонних зв’язків союзників в умовах, коли безпекове середовище в Азії стає нестабільним на тлі намірів Китаю щодо Тайваню та розробок ракетної і ядерної зброї в Північній Кореї.

Японія та Сполучені Штати також працюють над посиленням можливостей реагування. Зокрема, отримання Японією можливостей завдавати ударів по ворожих базах, що передбачає передачу їй американської далекобійної зброї. У 2022 році Токіо вирішив отримати можливість завдавати ударів по ворожих базах, хоча Конституція Японії, яка забороняє їй вести військові дії та утримувати власну армію.

До кінця березня 2025 року Японія збирається створити об’єднаний штаб для командування наземними, морськими та повітряними силами. Уряд Кісіди прагне поглибити співпрацю між американськими військовими та об’єднаним штабом.

Наразі Індійсько-Тихоокеанське командування США, відповідальне за Японію, має свою штаб-квартиру на Гаваях, а інший часовий пояс і фізична відстань перешкоджають ефективній взаємодії японських сил і армії США.

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