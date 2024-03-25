Волонтери допомагають центрові для диких тварин, що знаходиться у Хмельницькому. Вони завезли фрукти, овочі, сухі корма та будівельні матеріали. Планують відремонтувати вольєри.

Про це Суспільне Хмельницький розповів волонтер Андрій Федорченко.

За його словами, потрібно капітально відремонтувати кілька вольєрів, полагодити дах над складом, де зберігають їжу для тварин, а також вивезти будівельне сміття.

Волонтер Андрій Федорченко організував допомогу центрові для диких тварин, березень, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

"Люди везуть все: буряк, картоплю, борошно, різні каші. З будівельних матеріалів привезли велику кількість дощок, шифер, піддони. Для вовка треба збудувати будку. Товсту дошку використаємо, щоб перекрити будівлю, де лікують тварин. Чекаємо на залізо, мають долучитися зварювальники", — пояснив Андрій Федорченко.

Волонтерки нарізають яблука для тварин, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Волонтерка Світлана каже, у центрі є робота і для жінок, і для дітей: "Ми нарізаємо овочі, що люди привезли. Нас працює шестеро дівчат. Того, що ми нарізали, вистачить всього на два дні. Тут мало робочої сили, тому ми й допомагаємо".

10-річний волонтер Іван у центр для диких тварин приходить не вперше, березень, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

10-річний Іван у центр для диких тварин приходить не вперше: "Я тут був раніше, рік тому. Я годував тварин, носив метал. Наступного тижня ще прийду сюди допомагати".

Волонтер Святослав Петрошенко розповів, на території центру впало дерево і пошкодило дах складу, де лежать корма для тварин.

Волонтер Святослав Петрошенко обрізає дерево, яке пошкодило дах складу для їжі, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

"Після обрізки дерева будемо перекривати дах. На ці вихідні ми приїхали, тому що навколо робиться безлад, приміщення в поганому стані. Для цього всього необхідні наші чоловічі руки, щоб все налагодити, чим ми тут і займаємося", — зазначив Святослав Петрошенко.

Волонтери принесли їжу для тварин, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Волонтер Денис Дмитрошкін каже, у центрі допомагає не вперше. Найближчим часом планують відремонтувати три вольєри

"Я про центр дізнався давно. Прийшов подивитися на лева і був у шоці від нього. Запитав, чи можна допомагати, бо було це цікаво. І так почав сюди приходити. Потрібно накрити дах для вольєрів вовка, дикобраза і борсука. Будемо цим займатися упродовж тижня", — пояснив Денис Дмитрошкін.

Волонтер Денис Дмитрошкін центру для диких тварин допомагає давно, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

За словами директора реабілітаційного центру для диких тварин Сергія Пальохіна, загалом потрібно відремонтувати не менше 15 вольєрів: "У нас на території 32-35 вольєрів, із них половину потрібно відремонтувати, щоб були добрі умови для тварини".

У центрі для диких тварин пошкоджений дах складу, де зберігають їжу, березень 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Сергій Пальохін розповів, один верблюд в день з’їдає до 15 кілограмів фруктів і овочів. Сухого ж корму на добу необхідно три кілограми: "Першої партії їжі, що нам привезли, вистачить на два тижні. Хлопці сказали, що за кілька днів привезуть продуктів, щоб було достатньо на місяць".

За словами волонтера Андрія Федорченка, акцію допомоги тваринам проводитимуть щовихідних. Наступного разу волонтери планують зібратися опівдні 31 березня.

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