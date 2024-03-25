На фронті загинули троє військових з Дніпропетровщини

Стало відомо про загибель трьох військовослужбовців з Першотравенська, що на Дніпропетровщині — Дмитра Гуменюка, Олександра Кізілова та Кирила Аріпова.

Про це мовиться на сайті Першотравенської міської ради.

Дмитро Гуменюк народився 27 грудня 1991 року. Навчався у місцевій школі, потім закінчив міський гірничий ліцей. Працював на шахті "Ювілейна", а також на металургійних заводах у Дніпрі.

Дмитро Гуменюк. Фото: Першотравенська міська рада

З самого початку повномасштабного вторгнення Дмитро служив старшим солдатом, стрільцем-коригувальником у лавах 108-ї окремої бригади територіальної оборони.

"Дмитро був доброзичливою і товариською людиною, мав багато друзів. Як справжній патріот України, не вагаючись, став на захист Батьківщини" — мовиться на сайті міськради.

Він загинув 6 вересня 2022 року під Волновахою на Донеччині. У чоловіка залишились батьки та сестра.

Олександр Кізілов народився 16 червня 1987 року. Навчався у місцевій школі. Працював на шахті "Ювілейна".

Олександр Кізілов. Фото: Першотравенська міська рада

Його мобілізували до лав Збройних сил України у травні 2023 року. Олександр служив гранатометником та командиром бойової машини.

"Олександр був доброю, життєрадісної людиною. Він був справжнім патріотом України, тому не вагаючись став на захист рідної землі", — йдеться у повідомленні.

Загинув військовий 14 березня під Куп'янськом на Харківщині. У нього залишилися батько, брат та дружина.

Кирило Аріпов народився 23 жовтня 1990 року. Закінчив Васильківську середню школу Петропавлівського району. Потім разом з сім'єю переїхав до Першотравенська. Середню спеціальну освіту він здобув у Західно-Донбаському професійному ліцеї. Працював майстром виробничого навчання в одному зі столичних навчальних закладів.

Кирило Аріпов. Фото: Першотравенська міська рада

Служив в АТО. На початку повномасштабної війни Кирило добровольцем приєднався до лав ЗСУ. Був старшим стрільцем 108 окремої бригади Тероборони.

"Наш Захисник народився в багатодітній родині, тому ще в дитинстві зрозумів, що значить нести відповідальність за близьких людей. Він був чуйною, товариською, дуже різносторонньою людиною", — мовиться на сайті.

Загинув чоловік 6 вересня 2022 року поблизу Времівки, що у Волноваському районі Донеччини. У нього залишилась мати, дружина, дванадцятирічна донька, брати і сестри.

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