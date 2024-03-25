НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На фронті загинули троє військових з Дніпропетровщини
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬЛЮДИРегіони

На фронті загинули троє військових з Дніпропетровщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Стало відомо про загибель трьох військовослужбовців з Першотравенська, що на Дніпропетровщині — Дмитра Гуменюка, Олександра Кізілова та Кирила Аріпова.

Про це мовиться на сайті Першотравенської міської ради.

Дмитро Гуменюк народився 27 грудня 1991 року. Навчався у місцевій школі, потім закінчив міський гірничий ліцей. Працював на шахті "Ювілейна", а також на металургійних заводах у Дніпрі.

На фронті загинули троє військових з Дніпропетровщини
Дмитро Гуменюк. Фото: Першотравенська міська рада

З самого початку повномасштабного вторгнення Дмитро служив старшим солдатом, стрільцем-коригувальником у лавах 108-ї окремої бригади територіальної оборони.

"Дмитро був доброзичливою і товариською людиною, мав багато друзів. Як справжній патріот України, не вагаючись, став на захист Батьківщини" — мовиться на сайті міськради.

Він загинув 6 вересня 2022 року під Волновахою на Донеччині. У чоловіка залишились батьки та сестра.

Олександр Кізілов народився 16 червня 1987 року. Навчався у місцевій школі. Працював на шахті "Ювілейна".

На фронті загинули троє військових з Дніпропетровщини
Олександр Кізілов. Фото: Першотравенська міська рада

Його мобілізували до лав Збройних сил України у травні 2023 року. Олександр служив гранатометником та командиром бойової машини.

"Олександр був доброю, життєрадісної людиною. Він був справжнім патріотом України, тому не вагаючись став на захист рідної землі", — йдеться у повідомленні.

Загинув військовий 14 березня під Куп'янськом на Харківщині. У нього залишилися батько, брат та дружина.

Кирило Аріпов народився 23 жовтня 1990 року. Закінчив Васильківську середню школу Петропавлівського району. Потім разом з сім'єю переїхав до Першотравенська. Середню спеціальну освіту він здобув у Західно-Донбаському професійному ліцеї. Працював майстром виробничого навчання в одному зі столичних навчальних закладів.

На фронті загинули троє військових з Дніпропетровщини
Кирило Аріпов. Фото: Першотравенська міська рада

Служив в АТО. На початку повномасштабної війни Кирило добровольцем приєднався до лав ЗСУ. Був старшим стрільцем 108 окремої бригади Тероборони.

"Наш Захисник народився в багатодітній родині, тому ще в дитинстві зрозумів, що значить нести відповідальність за близьких людей. Він був чуйною, товариською, дуже різносторонньою людиною", — мовиться на сайті.

Загинув чоловік 6 вересня 2022 року поблизу Времівки, що у Волноваському районі Донеччини. У нього залишилась мати, дружина, дванадцятирічна донька, брати і сестри.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
генерал марсель харків
Прикордонний Харків: загрози й оборона. Перше інтерв’ю генерала Сергія "Марселя" Мельника після замаху РФ
митниця
Київські митники передали гвинтівковий порох українським снайперам
Оперативна інформація за 26 березня: ЗСУ відбили 4 атаки РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
На початок