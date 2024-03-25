Метро у Харкові відновило роботу після блекауту: за яким графіком ходять поїзди

Вранці 25 березня метро у Харкові відновило роботу — з 22 березня метрополітен не працював через знеструмлення міста внаслідок ракетних ударів російських військ по критичній інфраструктурі Харківської області.

Про відновлення роботи метро повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне й у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху — 20 хвилин", — сказано у повідомленні.

Коли планують відновити рух трамваїв та тролейбусів, Терехов не зазначив.

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