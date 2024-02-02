Велика Британія випробує запуск фіктивної ядерної ракети — The Telegraph

Велика Британія вперше з 2016 року планує провести випробувальний запуск "макета" ядерної ракети з підводного атомного човна в Атлантиці біля східного узбережжя Флориди.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що судноплавство було попереджено, що випробування будуть проведені, коли HMS Vanguard прибуде в Атлантику. Випробування, у якому буде використано фіктивну ядерну боєголовку, буде проведено 4 лютого приблизно в 90 кілометрів від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5900 кілометрів.

Попри те, що такі випробування плануються заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі, пише видання.

Востаннє Сполучене Королівство випробувало ядерну зброю у 2016 році, коли ракета Trident II D5 відхилилася від курсу під час випробувань біля узбережжя Флориди.

Що відомо про атаку США та Сполученого Королівства на хуситів

США та Велика Британія в ніч на 12 січня за підтримки Канади, Нідерландів, Австралії та Бахрейну атакували об'єкти угруповання повстанців-хуситів у Ємені.

За словами американського президента Байдена, здійснені атаки відбулися за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну. Згодом за відповідне рішення виступили Данія, Німеччина, Нова Зеландія та Південна Корея.

Він також зазначив, що хусити завдали 27 ударів по міжнародних комерційних суднах з понад 50 країн світу, а екіпажі з більше як 20 отримали погрози або були взяті у заручники під час нападу.

З аналогічною заявою також виступив і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який теж офіційно підтвердив удари по хуситах.

Командувач Військово-повітряних сил США Алекс Гринкевич розповів, що американські та британські військові завдали ударів по понад 60 цілях у 16 ​​місцях розташування бойовиків-хуситів на території Ємену.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Єменські хусити в середині листопада оголосили про намір атакувати всі судна у Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Зокрема у Червоному морі у п'ятницю, 15 грудня, снаряд, випущений з контрольованої повстанцями-хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. Корабель загорівся. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що повстанці-хусити з контрольованої ними території Ємену ввечері 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру у Червоному морі. Удар спричинив пожежу і пошкодження, але обійшлося без жертв.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу з 7 жовтня, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах і запускаючи безпілотники і ракети по самому Ізраїлю.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, заявляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.