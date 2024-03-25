Ізраїль погодився на пропозицію США щодо обміну полоненими. Передбачається, що на звільнення 40 ізраїльських заручників з боку ХАМАС, Ізраїль відпустить близько 700 палестинських ув'язнених, серед яких 100 відбувають довічне за вбивства.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

За інформацією, Ізраїль погодився на пропозицію директора ЦРУ Білла Бернса. Нині, як пише видання, Ізраїль чекає відповіді ХАМАС.

Дипломатичне джерело, проінформоване про ситуацію, підтвердило CNN точність інформації. Залишаються невирішеними питання надходження допомоги та "перебазування ізраїльських військ" у Газі.

Зазначається, що остання пропозиція ХАМАС полягала у звільнення від 700 до 1000 палестинських в'язнів. Тоді Ізраїль назвав ці вимоги "смішними" та "абсурдними".

За словами чиновника, Ізраїль готовий піти на "значні компроміси, щоб повернути викрадених людей додому".

Очікується, що угода, якщо вона відбудеться, матиме кілька етапів. На першому етапі ХАМАС запропонував звільнити заручників, серед яких є жінки, зокрема й ізраїльські військовослужбовиці, літні, хворі та поранені. Вважається, що ця кількість становить 40 із близько 100 заручників, які залишилися живими.

Що відомо про звільнення заручників у рамках угоди між Ізраїлем і ХАМАСом

Згідно з наявною угодою, угруповання, що базуються в Газі, повинні звільнити ізраїльських дітей і жінок, за винятком солдатів Армії оборони Ізраїлю, які перебувають на службі. Зокрема, заручниками в Газі залишаються дев'ять дітей, наймолодшому з них — 10 місяців, пише ізраїльське видання.

Між п'ятницею і понеділком, коли мало закінчитися початкове перемир'я, ХАМАС звільнив 50 ізраїльських заручників. Це 30 дітей і 20 ізраїльських жінок, 10 з яких були матерями звільнених дітей, викрадені ХАМАСом під час наступу 7 жовтня. ХАМАС також звільнив росіянина і 18 інших іноземців — 17 тайців і філіппінця — в рамках окремої угоди, укладеної за посередництва Ірану.

У відповідь Ізраїль звільнив 150 жінок і неповнолітніх палестинців, які відбували покарання в ізраїльських в'язницях за злочини проти безпеки.

Початкова угода передбачала, що режим припинення вогню може бути продовжений ще на кілька днів. Загалом — до 10 днів, включно з першими чотирма, якщо ХАМАС звільнятиме щонайменше 10 додаткових заручників щодня, а Ізраїль звільнятиме більше ув'язнених із розрахунку три ув'язнених на кожного заручника.

Таким чином було погоджено дводенне продовження терміну. І після того, як у вівторок ХАМАС звільнив 10 ізраїльських заручників, ще 10 мали бути звільнені 29 листопада. В рамках дводенного продовження перемир’я Ізраїль мав звільнити 60 палестинських ув'язнених з органів безпеки. Йдеться про жінок і неповнолітніх.

Крім того, у ніч на 1 грудня бойовики палестинського руху ХАМАС звільнили з полону вісьмох заручників з Ізраїлю. Спочатку випустили пару – 21-річну жінку та 40-річного чоловіка. А потім, за кілька годин, ХАМАС передав Червоному Хресту ще 6 ізраїльтян.

За даними уряду Ізраїлю, станом на 15 грудня 2023 року в Газі залишалися 132 заручники. 112 із них вважалися живими, а 20 — загиблими.