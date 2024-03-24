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Три тисячі кажанів, яких врятували у Харкові, випустили на волю
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Три тисячі кажанів, яких врятували у Харкові, випустили на волю

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випуск кажанів
Випуск кажанів на Харківщині, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

24 березня на Харківщині випустили на волю найбільшу кількість кажанів за понад 10 років роботи Центру реабілітації рукокрилих.

Про це Суспільне Харків розповіла фахівчиня центру Альона Шуленко.

"Всього за зимову реабілітацію з листопада по березень у нас є понад 6,5 тисяч врятованих кажанів з різних куточків України й сьогодні ми випустили три тисячі кажанів, які були врятовані саме в місті Харкові. Інших ми повернемо в ті міста, з яких вони були врятовані. У нас будуть випуски ще в Полтаві, Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому, Києві, Рівне, Львові й ще в багатьох інших містах", — сказала Шуленко.

випуск кажанів харків
Випуск кажанів на Харківщині, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

Випусків у 2022 році не було через початок вторгнення. За останні два роки кількість кажанів на реабілітації в центрі збільшилась, говорить фахівчиня.

кажан
Випуск кажанів на Харківщині, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

"Я вважаю, що це не через те, що більше кажанів почало потрапляти в пастки, а через те, що більше випадків почали доходити до наших рук. Звичайно ж, і вплив війни дуже великий. Є дуже багато тварин, які потрапляють у пастки саме через війну у вибиті вікна, закинуті будівлі. Також у нас цього року були колонії, які ми рятували після вибухів — вибуховими хвилями на балконі людям зносило обшивку і кажани просто вивалювалися з цієї обшивки", — говорить Альона Шуленко.

Три тисячі кажанів, яких врятували у Харкові, випустили на волю
Випуск кажанів на Харківщині, 24 березня 2024 року. Суспільне Харків
У нас були кажани, яких нам привозили після прямих влучань у будівлю. У них були черепно-мозкові травми, контузії, вони були в дуже поганому стані з якимись фізичними травмами й, на жаль, дуже важко таких кажанів реабілітувати. Більшість з них гине, тому що ці травми дуже серйозні.

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