Хмельниччина втратила українського захисника Максима Отінова

23 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку загинув молодший сержант Максим Отінов. Він був родом з Волочиська Хмельницької області. Бійцю було 33 роки.

Про це повідомили у Волочиській міській раді.

"Він був хоробрим та відважним воїном, завжди готовим прийти на допомогу своїм побратимам", — написали в повідомленні.

Максим народився 1990 року в місті Волочиську. Навчався у Волочиському НВК.

"З початком повномасштабної російської агресії, не вагаючись, став на захист Батьківщини", — повідомили в міській раді.

Максим Отінов загинув 23 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Про дату та час прощання із бійцем у громаді повідомлять додатково.

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