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"Вартість проїзду у Житомирі можуть підвищити у квітні", — заступник міського голови Олександр Шевчук
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"Вартість проїзду у Житомирі можуть підвищити у квітні", — заступник міського голови Олександр Шевчук

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Вартість проїзду у громадському транспорті Житомира можуть підвищити у квітні цього року. Одна поїздка звичайного громадянина по транспортній картці може коштувати на 2 гривні більше.

Про це у інтерв’ю Суспільному повідомив Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови.

"У нас на сьогоднішній день проїзд найдешевший, для звичайного громадянина транспортна картка це 6 гривень. Із квітня очікується ще зростання, тому, поки що, розглядається вартість по транспортній картці 8 гривень для електротранспорту", — сказав Олександр Шевчук.

Згідно розрахунку житомирського трамвайно-тролейбусного управління, собівартість перевезення одного платного пасажира більш ніж 25 гривень, сказав Олександр Шевчук. Крім того, планують піднімати вартість проїзду на 1 гривню для учнів. Також планують відновити обмеження для пільгового проїзду пенсіонерам та інвалідам 1 групи. До 10 ранку та після 16 дня для цих категорій проїзд коштуватиме 6 гривень.

На запитання кореспондента Суспільного, чи це є порушенням конституційних прав людей, заступник міського голови відповів так:

"Воно є точно не зручне, і точно не популярне, але ми змушені будемо щось вводити".

Повну версію інтерв’ю із Олександром Шевчуком дивіться на YouTube-каналі "Суспільне Житомир" 27 березня 2024 року.

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