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15 тисяч жителів Кривого Рогу — без електропостачання, у місті запроваджують аварійні вимкнення світла
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15 тисяч жителів Кривого Рогу — без електропостачання, у місті запроваджують аварійні вимкнення світла

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генератор, аварійні вимкнення
Генератор біля магазину в Кривому Розі. Фото: Суспільне Дніпро

У Кривому Розі на Дніпропетровщині 15 тисяч жителів залишаються без електропостачання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Криворізької райвійськадміністрації Євген Ситниченко.

За його словами, без світла наразі абоненти Центрально-Міського, Довгинцівського та частково Металургійного районів міста.

"У зв'язку з дефіцитом потужностей електромереж, який виник внаслідок атак армії РФ, енергетики вводять графіки аварійних відключень", — написав посадовець.

За інформацією керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, лікарні, насосні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори.

У ДТЕК також повідомили, що через наслідки обстрілів в Кривому Розі та районі вимушено застосовують екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Що відомо про ситуацію з електропостачанням у Кривому Розі

  • У ніч на 24 березня російські війська атакували Дніпропетровщину ударними БпЛА. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач.
  • Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились шість лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще три тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей.

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