У бою на Донеччині загинув 25-річний військовий Ілля Чекменьов з Нікополя, що на Дніпропетровщині.
Про це сказано на Facebook-сторінці міського голови Нікополя Олександра Саюка.
Ілля навчався у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Після проходження строкової служби підписав контракт та пішов служити до лав Збройних сил України.
Військовий загинув 15 березня 2024 року біля населеного пункту Терни Краматорського району. У нього залишилися дружина, син, батько та молодший брат.
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