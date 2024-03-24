24 березня на Чернігівщині попрощались із двома військовими ЗСУ, які загинули під час виконання бойових завдань на Донеччині: головним сержантом Олександром Куликом та солдатом Віталієм Коротченком.

Про це у Суспільному повідомили у Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Головний сержант Олександр Кулик народився 2 квітня 1979 року у селі Ковпита Чернігівського району. Закінчив 11 класів місцевої школи. Працював у ПрАТ "Енергопромінвест" на Чорнобильській атомній електростанції.

Олександр Кулик. ФОТО: Чернігівський ТЦК та СП

З 1997 року по 1998 рік проходив строкову військову службу. У 2014-2015 роках захищав Україну в лавах ЗСУ, брав участь в АТО. У липні 2022 року вкотре долучився до лав Збройних Сил України та став на захист Батьківщини на посаді старшого навідника відділення кулеметного взводу. Загинув 11 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Провели в останній путь та поховали Олександра Кулика у селі Радуль.

Солдат Віталій Коротченко народився 22 серпня 2000 року в селі Авдіївка на Коропщині. Закінчив 11 класів Авдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Згодом опанував професію електрогазозварника в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту.

Віталій Коротченко. ФОТО: Чернігівський ТЦК та СП

Після закінчення ліцею працював у мережі магазинів АТБ в місті Чернігів. З листопада 2020 року проходив строкову військову службу. У липні 2023 року підписав контракт та продовжив боронити Батьківщину на посаді гранатометника штурмового батальйону. Загинув 15 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Провели в останній путь та поховали Віталія Коротченка на малій батьківщині.

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