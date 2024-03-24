На війні загинув 21-річний закарпатець Василь Томащук

На війні загинув захисник із міста Свалява на Закарпатті 21-річний Василь Томащук.
Про це повідомили на сторінці Свалявської міської ради у Facebook.
Військовослужбовець загинув під час виконання бойових завдань на Донеччині. Він служив на посаді номера обслуги механізованого підрозділу бригади.
"25 березня у греко-католицькому храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Сваляві відбудеться чин похорону загиблого захисника Василя Томащука. Початок похорону заплановано на 14:00", — йдеться в повідомленні.
Вічна пам’ять і слава Герою!
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