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На війні загинув 21-річний закарпатець Василь Томащук
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На війні загинув 21-річний закарпатець Василь Томащук

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Загиблий військовий Василь Томащук
Загиблий військовий Василь Томащук. Колаж/Суспільне Ужгород

На війні загинув захисник із міста Свалява на Закарпатті 21-річний Василь Томащук.

Про це повідомили на сторінці Свалявської міської ради у Facebook.

Військовослужбовець загинув під час виконання бойових завдань на Донеччині. Він служив на посаді номера обслуги механізованого підрозділу бригади.

"25 березня у греко-католицькому храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Сваляві відбудеться чин похорону загиблого захисника Василя Томащука. Початок похорону заплановано на 14:00", — йдеться в повідомленні.

Вічна пам’ять і слава Герою!

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