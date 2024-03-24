24 березня у селі Братківці Івано-Франківської громади відкрили анотаційні дошки десятьом полеглим у російсько-українській війні односельцям.
Про це у Facebook повідомив голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.
Пам'ятні знаки встановили військовим Олександру Бостану, Андрію Щасливому-Федоріву, Володимиру Белею, Роману Подобному, Роману Кричуку, Володимиру Олексину, Дмитру Євдокімову, Василю Костишину, Миколі Івасюку та Любомиру Заморзевичу у сквері Обеліск.
Відкриття меморіальних дощок у селі Братківці Івано-Франківської громади, 24 березня 2024 року. Фото: Facebook/Руслан Марцінків
Відкриття меморіальних дощок у селі Братківці Івано-Франківської громади, 24 березня 2024 року. Фото: Facebook/Руслан Марцінків
Відкриття меморіальних дощок у селі Братківці Івано-Франківської громади, 24 березня 2024 року. Фото: Facebook/Руслан Марцінків
"Дякую за велику підтримку. Я буду молитися за всіх, а також прошу всіх, хто зараз має дітей. Говоріть, що ви їх любите, частіше. Пригортайте, обіймайте великих і малих. Бо ваша любов — це їхня сила в житті", — сказала матір загиблого бійця Романа Подобного Наталія.
Відкриття меморіальних дощок у селі Братківці Івано-Франківської громади, 24 березня 2024 року. Фото: Facebook/Руслан Марцінків
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