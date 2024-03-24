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У звільнених селах Луганщини люди пенсійного віку відмовляються залишати свої будинки
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У звільнених селах Луганщини люди пенсійного віку відмовляються залишати свої будинки

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У деокупованих населених пунктах Луганської області люди пенсійного віку відмовляються покидати свої домівки.

Про в ефірі проєкту "Суспільне. Студія" розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Їм постійно пропонують виїхати з території. Зараз залишаються люди за 45-50 років. Допомагаємо їм всіх необхідним. Постійно там знаходиться наш представник. Але майже щодня ці села перебувають під вогнем російських військових. Останні два дні інтенсивність обстрілів буда менша", — уточнив Артем Лисогор.

За його словами, у разі необхідності медичний військовий підрозділ забезпечує допомогу місцевим.

"Цього тижня в ці населені пункти завезли гуманітарну допомогу", — розповів Лисогор.

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