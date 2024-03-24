На Херсонщині загинув військовий з Вінницької області Григорій Кучер

На Херсонському напрямку загинув житель Вінницької області, матрос Григорій Кучер.

Про це у Facebook повідомив очільник Липовецької громади Віктор Бичков.

Повідомляється, що загиблий захисник був стрільцем-снайпером третього десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу. Чоловік загинув 20 березня 2024 року біля Зміївки Херсонської області.

Військовому було 39 років.

12 березня 2024 року у Херсоні попрощалися із матросом Володимиром Бутовим. Він помер 6 березня 2024 року від ран, отриманих під час бойових дій.

7 березня 2024 року у Херсоні попрощалися з військовослужбовцем Євгенієм Кічею. Він загинув на Донеччині поблизу Новомихайлівки під час виконання бойового завдання.

Також в Одесі попрощались із жителем Херсонщини, військовослужбовцем Максимом Бараненком. Смертельне поранення він отримав у бою на Херсонському напрямку.

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